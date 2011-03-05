تصویر درخواست یک نوجوان لیبیایی از "لیونل مسی"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، یک نوجوان لیبیایی اخیرا در تظاهرات مردم این کشور علیه معمر قذافی، پلاکاردی با این مضمون در دست داشت: "لیونل مسی می گوید؛ آنچه که در لیبی می گذرد یک قتل عام واقعی است".

یکی از روزنامه اسپانیایی نیز اخیرا نوشت: مردم لیبی اخیرا از "لیونل مسی" مهاجم باشگاه بارسلونای اسپانیا خواسته اند که قتل عام گسترده مردم لیبی توسط قذافی را محکوم کند. در همین راستا روزنامه "اسپورت" اسپانیا تصویری از "محمد" نوجوان لیبیایی در شهر بنغازی منتشر کرد که در در آن از لیونل مسی خواسته است جنایات قذافی را محکوم کند.