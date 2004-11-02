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۱۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۵۵

مخبر كميسيون فني و عمراني شوراي شهر تهران :

تعاوني مسكن وزارت كشور از زمين هاي احمدآباد بهترين استفاده را برد// دولت نمك تهراني ها را مي خورد و نمكدان مي شكند

مخبر كميسيون فني و عمراني شوراي اسلامي شهر تهران گفت: تعاوني مسكن وزارت كشور با استفاده از تغيير روستاي احمدآباد مستوفي به شهر، چند قطعه زمين را در اين محدوده به كاركنان خود واگذار كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، دكتر خسرو دانشجو  در جلسه امروز شوراي شهر با اشاره به اين موضوع كه وزارت كشور بهترين استفاده را از وضعيت به وجود آمده به نفع خود انجام داده است، افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد در خصوص حقوق شهروندان بيشتر توجه و حساسيت از خود نشان داده و از صحنه دور نشود.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه شهروندان تهراني براي حضور دولت در پايتخت هزينه هاي بسياري مي پردازند، اظهار داشت : آيا درست است كه علي رغم مهمان نوازي، هيات دولت با مصوبه اخير خود و ايجاد شهرهاي جديد نمك بخورد و نمكدان بشكند؟

عضو شوراي شهر تهران در عين حال تصريح نمود: اتفاقاتي كه در حريم شهر تهران طي سه سال گذشته روي داده است در راستاي روندهاي سياسي بوده و هيچ كار كارشناسي قوي در اين ارتباط صورت نگرفته است.

لازم به توضيح است مديركل دفتر فني وزارت كشور كه در جلسه امروز شوراي شهر حضور يافته بود، خطاب به مخبركميسيون فني و عمراني شوراي شهر تهران گفت: اگر مدركي مبني بر خريداري اراضي توسط تعاوني مسكن وزارت كشور در اختيار داريد به اين وزارتخانه ارايه بدهيد.

دانشجو نيز در پاسخ افزود: بهتر است براي به دست آوردن مستندات به تعاوني مسكن وزارت كشور مراجعه كنيد.

کد مطلب 126686

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