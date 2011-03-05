محسن صالحی در آستانه هفته درختکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تاکید بر لزوم ایجاد، حفظ و نگهداری از فضای سبز اظهار داشت: به فرموده پیامبر اسلام (ص) هر کس درختی بکارد تا به ثمر برسد خداوند در عوض آن در بهشت درختی برای او می‌نشاند و این فضیلت درختکاری را می‌رساند.



کمربند سبز بلوار امام علی(ع) تا پایان سال قابل بهره بردای است



وی با بیان اینکه سازمان شهرداری قم به دلیل شرایط آب و هوایی این شهر، بر ایجاد فضای سبز در داخل و اطراف آن اهتمام ویژه‌ای دارد، گفت: کار احداث کمربند سبز در اطراف قم از چند سال قبل و در فازهای متعددی آغاز شده است و هم اکنون نیز پیمانکاران این پروژه در حال انجام آن می‌باشند و از جمله بخشی از این پروژه کمربند بلوار امام علی (ع) است که بعد از اتمام شبکه آبیاری آن، تا پایان سال تکمیل خواهد شد.



صالحی در ادامه به بحث تغییر الگوی کشت گیاهان پوششی در میادین و شوارع شهر قم اشاره کرد و گفت: در این خصوص به دلیل بحث کم آبی و صرفه جویی در مصرف آب کارهای تحقیقاتی زیادی بر روی گونه‌های پوششی انجام شد و در حال حاضر نیز بخش کاشت چمن در پارک‌ها و میادین به حداقل رسیده و گونه‌های مقاوم در برابر کم آبی و گرما جایگزین آن شده است.



وی در این خصوص اضافه کرد: طرح تغییر الگوی کشت گیاهان به استانداری نیز ارائه شده تا در ادارات و بخش‌های مختلف نیز به کار گرفته شود و در راستای اجرای این طرح سعی می‌شود تا از گونه‌های گیاهان پوششی‌ای استفاده شود که هم هزینه اولیه کمتر و هم هزینه نگهداری پایین تری دارند، همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی قم نیاز آبی زیادی نداشته باشند.



کاشت درخت اکالیپتوس در سطح شهر ممنوع است



مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری شهرداری قم در ادامه اظهار داشت: همچنین در خصوص درختانی که در سطح شهر و در میادین و شوارع کاشت می‌شوند نیز تغییر الگویی در نظر گرفته شده است و از این پس کاشت درختانی مانند اکالیپتوس که ریشه آن‌ها به سنگ فرش معابر خیابان‌ها و شبکه آب و فاضلاب شهری آسیب می‌رساند و باعث تخریب آن‌ها می‌شود در شوارع ممنوع اعلام شده است.



الگوی کشت درختان در سطح شهر تغییر می‌کند



وی با اشاره به اینکه از این پس از درختان سوزنی برگ نیز کمتر استفاده خواهد شد، تصریح کرد: بیشتر درختان در سطح شهر قم درختان سوزنی برگ و اکالیپتوس‌ها هستند که در تمام فصول سال سبز می‌باشند و کمتر حس تغییر فصل را القا می‌کنند اما از این پس شهرداری بنابر این دارد تا به سمت استفاده و کاشت درختان برگ پهن برود تا چهره شهر هم همراه با تغییر فصول متحول شود و ما تغییر رنگ برگ درختان و خزان آن‌ها در فصل پاییز و زمستان را نیز در سیمای شهری داشته باشیم و از نمونه‌های آن‌ها می‌توان به درختان توت کاکوزا، ون، اقاقیا، زیتون تلخ و... اشاره کنیم.



صالحی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان سرانه فضای سبز در شهر قم اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌ها تا پایان سال گذشته سرانه فضای سبز در شهر قم به ازای هر نفر ۱۴ و نیم مترمربع بوده است که با این وجود فاصله زیادی با حد استاندارد آن در شهرهای گرمسیری معادل ۱۵ تا ۲۵ مترمربع برای هر فرد نداریم.



وجود ۱۶۷ پارک و بوستان در قم



وی همچنین در خصوص تعداد پارک‌های موجود در شهر قم بیان داشت: در حال حاضر ۱۶۷ پارک و بوستان در شهر قم وجود دارد و در حدود ۲۵ پارک نیز در حال احداث می‌باشد.

