کنسرت زمستانه "شمس" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین کنسرت گروه موسیقی "شمس" پس از سه شب اجرا شامگاه گذشته با نیم ساعت تاخیر برگزار شد در بخش نخست این کنسرت که به اجرای موسیقی تنبور اختصاص داشت، این بخش از کنسرت با قطعه "سلام" آغاز شد و پس از آن قطعات "گله جاران" ،"مطرب مهتاب رو" به آهنگسازی کیخسرو پورناظری ، تکنوازی تنبور ، "کوی عشق " به آهنگسازی سهراب پورناظری ادامه پیدا کرد ؛ پایان بخش قسمت نخست این اجرا هم به اجرای قطعه "افسانه مطرب حیرانی" اختصاص داشت قطعات بخش نخست این اجرا بر اشعار شاعرانی چون حیرانعلی شاه، سلمان ساوجی ، هومن ذکایی و مولانا آهنگسازی شده بود.

پس از پایان اجرای بخش نخست این اجرا و استراحت کوتاه، بخش دوم کنسرت گروه شمس با سازبندی موسیقی ایرانی به روی صحنه رفت ، اجرای قطعه "ای دل" ساخته تهمورس پورناظری براساس ملودی حمید متبسم با شعری از مولانا آغاز شد و پس از آن تکنوازی تار کیخسرو پورناظری با اجرای قطعات "خراسان" و "از عشق" به روی صحنه رفت ؛ در این بخش از کنسرت و قبل از اجرای قطعه "نور" سهراب پورناظری ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در سالن گفت : ضمن سپاسگزاری ازحضورتان، قطعه ای که در ادامه برای شما اجرا می شود از ساخته های برادرم تهمورس است و این آهنگ را به عشق تهمورس و همه مردم ایران می نوازیم.

پس از پایان صحبت های سهراب پورناظری ادامه کنسرت این گروه موسیقی با اجرای "قطعه" نور برشعری از فریدون مشیری از سر گرفته شد و در پایان هم قطعه محلی کردی "آی وی یو" اجرا شد.

در حاشیه

- در حالی که جمعیت حاضر در سالن نشسته بودند اعضای گروه موسیقی شمس با تاخیر بسیار روی صحنه آمدند.

- سهراب پورناظری در معرفی یک ازقطعات که در حین برنامه صورت گرفت از غیبت برادرش به دلایل نا معلوم درگروه خبر داد.

- کیفیت تصویر تلویزیون نصب شده در سالن بسیار پایین بود و تماشاگرانی که در ردیف های انتهای سالن نشسته بودند تصویر تلویزیون را به خوبی نمی دیدند.

- آخرین اجرای این گروه موسیقی در تهران با ضبط صحنه ای در حضور مردم انجام شد که وسایل و ادوات فیلمبرداری این اجرا مانند کرین مزاحمت هایی را برای حاضرین ایجاد کرده بود.