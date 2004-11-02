نقش مساجد در تببين مباني ديني بسيار تعيين كننده است

فاطمه آليا نماينده مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري"مهر" اظهار داشت : رمضان از جهات بسياري قابل تأمل و بررسي است ، اين ماه ويژگي هاي بسياري دارد كه نبايد مورد بي توجهي و غفلت واقع شود .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه ، ماه رمضان بهترين فرصت براي بخشيده شدن و مورد مغفرت قرار گرفتن است گفت : اقشار مختلف مردم مي توانند با استفاده از اين موقعيت مغتنمي كه هر سال در اختيار آنان قرار مي گيرد ، براي غفلت ها و كوتاهي هاي خود از درگاه خداوند متعال طلب بخشش كنند و مطمئن باشند كه خداي مهربان در اين ماه بيش از هر زمان ديگري بخشنده است .

آليا روزه را عملي سازنده در ماه مبارك رمضان معرفي كرد كه به واسطه آن انسان هاي روزه دار به خدا نزديكتر شده ، درهاي رحمت را به روي خود مي گشايند .

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تلاوت قرآن در اين ماه را سنت و عمل ارزشمندي اعلام كرد و افزود: در اين ماه از سوي همگان ، قرآن بيش از هميشه تلاوت مي شود ، اگر اين عمل با توجه به مفاهيم و معاني اين كتاب آسماني همراه باشد ، در هدايت معنوي ، رشد ، بالندي و پويايي افراد بسيار مؤثر خواهد بود .

وي در ادامه به ضرورت هاي استفاده از موقعيت معنوي ماه رمضان اشاره و تأكيد كرد : انسان هاي حقيقت جوي و طالب سعادت مي توانند بهترين و بيشترين استفاده را از اين ماه داشته باشند و در عين حال بايد توجه داشت ، رمضان به سرعت مي گذرد و حتي از لحظه لحظه هاي آن نيز نبايد غفلت كرد .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي بر نقش دستگاه ها و نهادهاي فرهنگي در متذكر شدن ارزشها و زمان زودگذر رمضان تأكيد كرد و افزود : مسئولان اين دستگاه ها مي بايست با مغتنم شمردن فرصت ايجاد شده ، در راستاي فرهنگ سازي ديني مطلوب فعاليت كنند .

وي نقش مساجد را به عنوان پايگاه هايي مردمي بسيار مهم و تعيين كننده اعلام كرد و با اشاره به اين كه مساجد در روشنگري اذهان عمومي و تبيين و ترويج شعائر و مباني ديني نقش بسياري دارند گفت : مسئولان اين اماكن بايد نقش و جايگاه اين پايگاه ها را ارتقاء بخشيده و زمينه فعاليت هاي مناسب را براي آنان فراهم كنند .