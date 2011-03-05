احتمال واریز 110 لیتر بنزین در فروردین/ بنزین نوروزی رویای کارتهای خالی

به گزارش خبرنگار مهر، گزارشهای رسمی وزارت نفت از به پایان رسیدن سهمیه بنزین نیمه یارانه ای (بنزین 100 تومانی) در نزدیک به 70 درصد کارتهای هوشمند سوخت حکایت دارد به طوری که در شرایط فعلی در 6 میلیون کارت هوشمند ذخیره بنزین یارانه ای به صفر رسیده است.

همزمان با آغاز شمارش معکوس برای به پایان رسیدن سال کهنه و کاهش سهمیه بنزین یارانه ای و نیمه یارانه ای در بیش از 8 میلیون کارت هوشمند به حداقل کاهش یافته است.



بر این اساس، با توجه به سیاست دولت مبنی بر توسعه گردشگردی به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی همچون چهار سال گذشته، اختصاص سهمیه ویژه نوروزی به خودروها در دستور اعضای کابینه قرار گرفته است.



پیگیریهای خبرنگار مهر حاکی از قطعی شدن اختصاص سهمیه بنزین نوروزی به خودروها دارد اما هنوز در بین نمایندگان ویژه دولت در کارگروه حمل و نقل و سوخت جمع بندی نهایی درباره میزان سهمیه بنزین نوروزی حاصل نشده است.



گفته می شود تا چند روز آینده وضعیت سهمیه ویژه نوروزی خودروها در دولت تعیین تکلیف خواهد شود و بر این اساس، اختصاص 50 لیتر سهمیه بنزین ویژه حمایتی از سایر گزینه ها محتمل تر به نظر می رسد.



در همین حال، محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اخیرا با اشاره به نهایی شدن سناریوی اختصاص سهمیه بنزین نوروزی در دولت، اعلام کرده است: سهمیه بنزین نوروزی خودروها تا 25 اسفند به کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود.



این در حالی است که علاوه بر اختصاص 50 لیتر سهمیه احتمالی بنزین نوروز تا 12 روز آینده، سهمیه بنزین نیمه یارانه ای خودروها در اولین ماه سال آینده بدون تغییر باقی می ماند و این سهمیه 29 اسفند به کارتهای سوخت واریز می شود.



بر این اساس خودروهای شخصی در اولین ماه فصل بهار می توانند از 110 لیتر بنزین نیمه یارانه ای (بنزین 400 تومانی)برای انجام سفرهای نوروزی استفاده کنند که قطعا این موضوع منجر به رونق مجدد صنعت گردشگردی ایران خواهد شد.



وزارت نفت هم پیشتر از آمادگی برای تامین بنزین نوروزی خودروها در ایام نوروز خبر داد و اعلام کرده است: در صورت موافقت دولت با اختصاص سهمیه ویزه نوروزی و با توجه به ذخیره سازی مطلوب این فرآورده نفتی مشکلی در تامین سوخت خودروها در روزهای پایانی سال و ایام نوروز وجود ندارد.



آغاز طرح ویژه بازرسی نوروز جایگاه‌ها تا 48 ساعت آینده



به گزارش مهر، افزایش تراکم و ایجاد صفهای کیلومتری پیش روی جایگاههای سوخت مهمترین معضل پیش روی خودرو سواران در روزهای پایانی اسفند و ایام نوروز است، از این رو تا 48 ساعت آینده به منظور ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی به ویژه در مسیرهای پرتردد، طرح نظارت بر عرضه فرآورده های نفتی در قالب 15 گروه نظارتی در 37 منطقه کشور آغاز می شود.



این طرح تا 15 فروردین ماه سال آینده به طور همزمان در بیش از چهار هزار و 400 جایگاه بنزین، ال.پی.جی، گازوئیل و سی.ان.جی اجرایی می شود علاوه بر این امسال نصب و راه اندازی 14 جایگاه سیار بنزین در مسیرهای پر رفت و آمد در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار گرفته است.



یکی دیگر از نقاط کوره در سوخت رسانی به خودروها جزایر مسافر پذیر ایران در خلیج فارس همچون کیش و قشم و بنادر چابهار، بوشهر و بنادر حاشیه دریای خزر است که امسال هشت فروند کشتی نفتکش برای تامین پایدار سوخت به این مناطق اختصاص یافته است.



شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم با انتشار گزارشی از آمادگی توزیع روزانه بیش از 200 میلیون لیتر فرآورده نفتی توسط هشت هزار و 800 دستگاه نفتکش جاده پیما در جایگاه‌های عرضه و انبارهای نفت سراسر کشور خبر داده است.



احیای اقتصاد ورشکسته جایگاه‌ها با بنزین نوروزی



به گزارش مهر، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متوسط فروش بنزین و گازوئیل در سطح جایگاه‌های کشور تا سقف 10 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است، این افت فروش انتقاد جایگاهداران سوخت سراسر کشور را به همراه دارد.



در حال حاضر متوسط مصرف بنزین کشور حدود 54 میلیون لیتر در روز رسیده است که از این میزان 70 درصد فروش بنزین با نرخ 400 تومانی، 20 تا 25 درصد با نرخ یکصد تومانی و مابقی با نرخ آزاد (700 تومانی) انجام می شود.



ناصر رئیسی فرد رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور با تاکید بر اینکه مردم از خرید بنزین و گازوئیل آزاد در جایگاه‌ها استقبال نمی کنند به خبرنگار مهر، گفت: این موضع منجر به کاهش فروش و حاشیه سود جایگاههای سوخت در شهرهای مختلف کشور شده است.



وی یکی از دلایل تراکم پیش روی جایگاه‌ها را سوخت گیری ناقص خودروسواران می داند و معتقد است: ادامه رویه موجود و عدم اصلاح نرخ کارمزد فروش بنزین قطعا ورشکستگی تعداد کثیری از جایگاههای سوخت را به همراه خواهد داشت.



در همین حال در شرایط فعلی پرونده تغییر نظام کارمزد فروش فرآورده های نفتی به حق العمل کاری در نهاد ریاست جمهوری مسکوت مانده است و تاکنون اعضای کابینه وضعیت این طرح را روشن نکرده اند که این موضوع نگرانی سرمایه گذاران خصوصی جایگاه‌های سوخت کشور را دو چندان کرده است.



مسئولان وزارت نفت پیش بینی می کنند با اختصاص سهمیه ویزه بنزین نوروزی و افزایش فروش بنزین در جایگاه‌ها بار دیگر اقتصاد از رونق افتاده مجاریهای عرضه فرآورده های نفتی حداقل برای مدت کوتاهی احیا شود.