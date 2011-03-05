به گزارش خبرنگار مهر، دومین یادواره سردار شهید لشکر کاظم نجفی رستگار جمعه شب در تالار وزارت کشور برگزار شد که به دور از حاشیه نبود.

* ساعت شروع مراسم 18 اعلام شده بود اما این مراسم در ساعت 19:15 به صورت رسمی آغاز شد.



* با وجود برگزاری این مراسم از سوی اداره امور ایثارگران شهرداری تهران بی نظمی فراوانی در اجرای مراسم وجود داشت و مسئولان خود را مبرا از پاسخگویی می دانستند.



*محمد باقر قالیباف شهردار تهران، دریابان شمخانی رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سردار حسینی مطلق فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران، صفر علی براتلو معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران، حجت الاسلام ثمری، سردار محمد کوثری عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس، سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین از حاضران در این مراسم بودند.

*فرزاد جمشیدی مجری صدا وسیما اجرای مراسم یادواره شهید رستگاری را برعهده داشت که درطول مراسم بارها از شهردار تهران تعریف و تمجیدهای بسیاری انجام داد.

* در حالی که برخی مهمانان مراسم قصد خروج از سالن را داشتند مجری مراسم از آنها درخواست کرد تا پایان مراسم در سالن بمانند و در مراسم قرعه کشی که جوایز آن از سوی شهردار تهران تهیه شده بود شرکت کنند.

*در این مراسم به 10 نفر از حاضران طبق قرعه کشی سفر مشهد مقدس اهدا شد که هر کدام از مسئولین حاضر در مراسم شماره ای را از میان همه شماره های موجود انتخاب کردند.

*بعد از پایان مراسم در حالی که قالیباف در حال خروج از سالن بود تعداد زیادی از شرکت کنندگان در مراسم به دور وی حلقه زدند و تقاضای حل مشکل خود را داشتند و نامه های خود را به قالیباف می دادند که درهمین حین شخصی با داد و فریاد الفاظی را علیه رئیس اداره ارتباطات مردمی شهرداری تهران مطرح کرد و گفت علی رغم دستور شهردار تهران برای مساعدت به وی برای اجاره یک منزل مسکونی، وی با بدترین شکل ممکن از سوی رئیس اداره ارتباطات مردمی مواجه شده و به تقاضای وی ترتیب اثر داده نشده است. شهردار تهران بعد از سرو صدای این فرد از محافظان درخواست کرد تا اجازه دهند این فرد به وی نزدیک شود و تقاضای خود را مطرح کند که قالیباف قول مساعدت دوباره به این فرد را داد.

*قالیباف هنگام خروج از مراسم در جواب خبرنگاران که در مورد قبول استعفای محسن هاشمی مدیر عامل مترو سئوال داشتند در جواب گفت در این مورد هیچ صحبتی با خبرنگاران ندارد که در همین حین یکی از افرادی که همراه وی بود به داخل دریچه ای که روی آن با چوب پوشانده شده بود سقوط کرد که شهردار تهران از حرکت ایستاد وبه دلجویی از وی پرداخت و بلافاصله بعد از اطمینان از سلامت فرد به سرعت از درب خارج شد.

*رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حال خروج از مراسم بود در حلقه مردم قرار گرفت و به تقاضاهای آنان پاسخ داد و نامه های مردمی را تحویل گرفت که درهمین حین با مشاهده چند تن ازهمشهریان خود به زبان آذری به صحبت با آنها پرداخت.

* این مراسم در ساعت 23 شب به اتمام رسید و حاضران در این مراسم با شکوه این مکان را ترک کردند.