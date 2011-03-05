ملت لیبی پیروز می شوند/ مردم قدرتمندتر از حاکمان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، شیخ یوسف القرضاوی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: قیام ملت لیبی پیروز خواهد شد.

وی در ادامه گفت: سران لیبی پیش از اینکه زیر گام های ملت خود له شوند به صدای ملت گوش فراد هند چرا که ملتها قدرتمندتر از حکام هستند هرچند که سراپا مسلح باشند.

قرضاوی تصریح کرد: رژیم قذافی به پایان خود رسیده و دیگر بقایی ندارد.

وی در پایان از تمامی مردم لیبی از جمله اساتید دانشگاهی، علما و قضات خواست که علیه رژیم دیکتاتوری قذافی قیام کنند و فرماندهان ارتش همچون ارتش های مصر و تونس به مردم بپیوندند تا لیبی به واقعیت عربی و اسلامی خود بازگردد.