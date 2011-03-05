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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

میراث فرهنگی مانع ادامه مقاوم سازی مدرسه دارالفنون شده است

میراث فرهنگی مانع ادامه مقاوم سازی مدرسه دارالفنون شده است

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران گفت: نزدیک به سه ماه است که مسئولان میراث فرهنگی فاز سوم مقاوم سازی مدرسه دارالفنون را متوقف کرده اند.

امان الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فاز اول و دوم مقاوم سازی مدرسه دارالفنون به اتمام رسیده است و اداره نوسازی مدارس شهر تهران، آمادگی شروع فاز سوم مقاوم سازی را که شامل کلاسهای درس می شود را دارد اما سازمان میراث فرهنگی فعلا این امر را متوقف کرده و مانع از ادامه فعالیت شده است.

وی ادامه داد: تاکنون مکاتبات لازم در این زمینه صورت گرفته است و نشستهای مشترکی را برای آغاز فاز سوم برگزار کرده ایم اما با گذشته بیش از سه ماه، مسئولان مربوطه در سازمان میراث فرهنگی نظر نهایی خود را اعلام نکرده اند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران درباره اینکه "آیا طولانی شدن روند مقاوم سازی و بازسازی مدرسه به ساختمان آن که در معرض مستقیم برف و باران و...است ، آسیب نمی رساند؟" گفت: به اعتقاد ما باید هرچه سریعتر عملیات مقاوم سازی ساختمان دارالفنون تمام شود اما پاسخ به این پرسش را باید مسئولان میراث فرهنگی پاسخ دهند و در این باره اظهار نظر کنند.

هم اکنون کلیه درها و پنجره های ساختمان دارالفنون جمع آوری شده و بنای داخلی در معرض تغییرات جوی همچون باران و برف و تابش مستقیم نور آفتاب و... قرار دارد.

کد مطلب 1266877

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