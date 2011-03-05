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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

توزیع هدفمند یارانه ها سهم مردم از هزینه های سلامت را کاهش می دهد

توزیع هدفمند یارانه ها سهم مردم از هزینه های سلامت را کاهش می دهد

دبیر اجرایی همایش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نظام سلامت گفت: باز توزیع 10 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها، سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی در آستانه برگزاری اولی همایش هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت، افزود: باز توزیع 10 درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حزوه سلامت، می‌تواند سهم مردم از پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی را کاهش دهد.

وی با اشاره به برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگذاری دبیرخانه همایش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نظام سلامت، گفت: در این جلسه عنوان شد که باز توزیع 10 درصد منابع و اعتبارات حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، علاوه بر ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی کشور می‌تواند منجر به کاهش سهم پرداخت هزینه‌های حوزه سلامت از سوی مردم شود.

طاهرخانی ادامه داد: همچنین با توجه به وصول بیش از 40 مقاله تخصصی در محورهای تعیین شده و محدودیت زمانی همایش، شورای سیاستگذاری مقرر کرد که کمیته‌ای علمی تشکیل شده و تعدادی از مقالات منتخب را جهت ارایه در همایش معرفی نماید.

به گفته وی، علاوه بر ارایه مقالات در همایش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نظام سلامت، سه میزگرد تخصصی با حضور چهره‌های برجسته حوزه اقتصاد سلامت با موضوعات محوری همایش برگزار خواهد شد.

اولین همایش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نظام سلامت، توسط سازمان نظام پزشکی 19 اسفند ماه در کتابخانه ملی ایران برپا خواهد شد.

کد مطلب 1266879

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