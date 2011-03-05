توزیع هدفمند یارانه ها سهم مردم از هزینه های سلامت را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی در آستانه برگزاری اولی همایش هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت، افزود: باز توزیع 10 درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حزوه سلامت، می‌تواند سهم مردم از پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی را کاهش دهد.

وی با اشاره به برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگذاری دبیرخانه همایش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نظام سلامت، گفت: در این جلسه عنوان شد که باز توزیع 10 درصد منابع و اعتبارات حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، علاوه بر ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی کشور می‌تواند منجر به کاهش سهم پرداخت هزینه‌های حوزه سلامت از سوی مردم شود.

طاهرخانی ادامه داد: همچنین با توجه به وصول بیش از 40 مقاله تخصصی در محورهای تعیین شده و محدودیت زمانی همایش، شورای سیاستگذاری مقرر کرد که کمیته‌ای علمی تشکیل شده و تعدادی از مقالات منتخب را جهت ارایه در همایش معرفی نماید.

به گفته وی، علاوه بر ارایه مقالات در همایش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نظام سلامت، سه میزگرد تخصصی با حضور چهره‌های برجسته حوزه اقتصاد سلامت با موضوعات محوری همایش برگزار خواهد شد.

اولین همایش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نظام سلامت، توسط سازمان نظام پزشکی 19 اسفند ماه در کتابخانه ملی ایران برپا خواهد شد.