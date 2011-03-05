440 هزار انواع مواد محترقه در کرمانشاه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سرهنگ حبیب اله در جمع خبرنگاران در خصوص کشفیات مواد محترقه طی 24 ساعت گذشته در کرمانشاه،اظهارداشت: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی از منابع خبری مبنی بر دپوی تعداد زیادی مواد محترقه غیر مجاز در انباری در یکی از محلات مرکزی شهر کرمانشاه، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان کرمانشاه قرار گرفت .

وی افزود: در اقدامی غافلگیرانه از انبار مذکور بازدید بعمل آمد و در بازرسی های بعمل آمده تعداد 400 هزار عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز کشف و ضبط و محل مذکور نیز پلمپ گردید .

این مقام انتظامی ادامه داد: همچنین در راستای اجرای طرح مقابله با عرضه مواد محترقه غیر مجاز و خطر آفرین، طی 24 ساعت گذشته از 34 واحد صنفی دیگر نیز بازدید بعمل آمده و در بازرسی های انجام شده بیش از 40 هزار عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز کشف و ضبط شده و در این رابطه 23 واحد صنفی نیز پلمپ شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، در ادامه از والدین در خواست کرد تا با افزایش نظارت بر عملکرد فرزندان کودک و نوجوان خود در لحظات شیرین سال نو با حوادث ناشی از استفاده از مواد محترقه، کام خانواده خود را تلخ نکنند.