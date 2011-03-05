نوری به مهر اعلام کرد: تدارک سهام عدالت برای 75 میلیون ایرانی/ نحوه واریز سود سهام در دوره جدید

پیمان نوری در گفتگو با مهر اعلام کرد: همانگونه که رئیس جمهور اشاره کرد روند سهام عدالت بر روی جمعیت 75 میلیون نفری تدارک دیده شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سهام عدالت کارگران نیز در بین آنها توزیع می شود، از برگزاری جلسه ای با مدیران استانی وزارت اقتصاد در کل کشور خبر داد و افزود: در این جلسه در مورد کیفیت و چگونگی ادامه توزیع و تدارک سهام عدالت با سقف مورد نظر رئیس جمهور جلسه ای برگزار شده است.

نوری با تاکید بر اینکه گروه های کارگران ساختمانی و افرادی که تا کنون سهام عدالت دریافت نکرده اند، سهام عدالت دریافت خواهند کرد، گفت: در فازهای قبلی 43 میلیون دعوت نامه برای مشمولان ارسال شد که نهایتا 38 میلیون نفر فرم مربوطه را تکمیل کردند.

وی توزیع سهام عدالت بین 37 میلیون سهامدار را کار بسیار بزرگی توصیف و عنوان کرد: با ادامه و به روز کردن تعداد، بر اساس آخرین آمار جمعیتی امیدواریم که کارهای مربوطه را تا آخر سال انجام دهیم.

سود سهام عدالت

رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی سازی از پرداخت سود سهام عدالت استانها خبر داد و گفت: باید مجامع شرکتهای سهامی عدالت تشکیل و وضعیت سود و زیان آنها مشخص گردد تا پرداخت سهام عدالت انجام شود.

به گفته وی آنچه در سهام عدالت ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و در برنامه سال 90 باید با جدیت دنبال کنیم بحث فرهنگ سازی سهام عدالت است.

وی 40 تا 50 درصد واگذاریها را مربوط به سهام عدالت عنوان و تصریح کرد: سهام عدالت، سهام خرد در دست افراد است و این نوعی خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی است.

نوری خصوصی ترین سهام را سهام عدالت که در سطح آحاد جامعه صورت می گیرد دانست و گفت: اگر آمار مربوط به سهام عدالت را به واگذاری های بخش خصوصی اضافه کنیم رقم واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی بسیار متفاوت تر از آماری که هم اکنون اعلام می شود خواهد شد.

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: آنچه از اهمیت برخوردار است فرهنگ سازی سهام داری بین آحاد جامعه است و افرادی که دارای سهام عدالت هستند باید نسبت به آثار اقتصادی این سهام در زندگی خود وکارکردهای سهام عدالت آگاه باشند.

نوری ادامه داد: این افراد باید نسبت به اینکه چگونه اجتماع این سهام می تواند در بخش های مختلف کشور منشاء شکوفایی اقتصادی شود آگاهی داشته باشند که تا کنون نسبت به این موضوع فرهنگ سازی نشده است.

وی توزیع سهام عدالت را کار بسیار عظیمی دانست و افزود: اما برای اینکه ثمره و میوه آن برای کشور چیده شود باید فرهنگ سازی جدی در سال 90 صورت گیرد و برای این کار از تمام ابزارهای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی استفاده خواهیم کرد.