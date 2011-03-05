افزایش بودجه دفاعی چین در سال 2011

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، لی جائو شینگ بودجه دفاعی چین در مقایسه با دیگر نقاط دنیا را پایین عنوان کرد و افزود: چین همیشه به کنترل بودجه دفاعی خود توجه داشته است.

وی با بیان اینکه بودجه دفاعی اختصاص یافته 6 درصد از بودجه ملی چین را شامل می شود تاکید کرد: این مسئله نشاندهنده تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست.

بودجه نظامی چین در سال گذشته میلادی 5/7 درصد افزایش یافته بود.

افزایش بودجه دفاعی چین باعث نگرانی کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و ژاپن شده و هند در واکنش به این اقدام چین بودجه دفاعی خود را 12 درصد افزایش داده است.

