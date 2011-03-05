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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

افزایش بودجه دفاعی چین در سال 2011

افزایش بودجه دفاعی چین در سال 2011

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : سخنگوی کنگره ملی خلق چین اعلام کرد که بودجه دفاعی چین در سال 2011 با 12.7 درصد افزایش به 91 میلیارد و 500 میلیون دلار خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، لی جائو شینگ بودجه دفاعی چین در مقایسه با دیگر نقاط دنیا را پایین عنوان کرد و افزود: چین همیشه به کنترل بودجه دفاعی خود توجه داشته است.

وی با بیان اینکه بودجه دفاعی اختصاص یافته 6 درصد از بودجه ملی چین را شامل می شود تاکید کرد: این مسئله نشاندهنده تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست.

 بودجه نظامی چین در سال گذشته میلادی 5/7 درصد افزایش یافته بود.

افزایش بودجه دفاعی چین باعث نگرانی کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و ژاپن شده و هند در واکنش به این اقدام چین بودجه دفاعی خود را 12 درصد افزایش داده است.
 

کد مطلب 1266885

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