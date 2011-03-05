آخرین وضعیت جذب هیئت علمی در دانشگاههای پزشکی/ پذیرش هزار و 428 نفر

دکتر محمد حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از اعلام نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی برای جذب عضو هیئت علمی حدود یک هزار و 500 نفر متقاضی در این فراخوان شرکت کردند که این پرونده ها برای جذب افراد در سال تحصیلی آینده در دست بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: افرادی به عضویت هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی جذب می شوند که شرایط لازم را داشته باشند.

به گزارش مهر، پنجمین دوره جذب و استخدام عضو هیئت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی در مهرماه سال 89 اعلام شد و بر اساس اعلام نیاز دانشگاههای علوم پزشکی، 45 دانشگاه علوم پزشکی و موسسه آموزشی و تحقیقاتی ظرفیت جذب هیئت علمی را اعلام کردند.

میزان نیاز دانشگاههای علوم پزشکی به عضو هیئت علمی یک هزار و 428 نفر اعلام شده بود. بیشترین میزان نیاز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 139 نفر و کمترین میزان نیاز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی جهرم با یک نفر است.

جذب و استخدام عضو هیئت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی با توجه به مجوز استخدامی در دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته پس از بررسی مدارک و طی مراحل قانونی و اداری انجام می شود.