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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

35 درصد منابع امداد از مشارکتهای مردمی است

35 درصد منابع امداد از مشارکتهای مردمی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل انفاقات و صدقات و امور اجرایی کمیته امداد امام (ره) گفت: 35 درصد از منابع امداد از محل مشارکت های مردمی تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شریف روحانی صبح شنبه در دوره آموزشی کارکنان توسعه کشارکتهای مردمی کمیته امداد در گرگان افزود : استفاده از فرصت های لحظه ای، برنامه ریزی منطقه ای و فرا منطقه ای، نزدیک کردن دلها و قلوب مردم و توسعه فرهنگ انفاق و احسان را از برنامه های چشم انداز کمیته امداد است.
 
وی آموزش و تقویت اطلاعات آموزشی همکاران را از اهداف این کارگاه بیان داشت.
 
وی خاطرنشان کرد: کارگروه نوار سبز خزری به مدت سه ماه است که در استان های شمال کشور آغاز به کار کرده و دبیر این کارگروه آقای بابا زاده به عنوان دبیر این کارگروه مشغول به فعالیت هستند.
 
روحانی افزود: هدف ازتشکیل این کارگروه، هماهنگی و انسجام در اجرا و سازماندهی برنامه های مشارکت مردمی با استفاده از ظرفیتهای موجود استان ها مانند گردشگری، ایرانگردی، مرکبات، چای، بنادر، صیادی، گمرکات و ... است که بتوانیم در جهت تامین منابع به منظور خدمت رسانی مضاعف به نیازمندان گام برداریم.
 
وی گفت: یکی از کارهای امدادگران مشارکت مردمی، جمع آوری صدقات است و نباید به این امر منحصر گردد بلکه باید به دنبال راه هایی بود که بتوان خیرین و مشترکین را شناسایی کرد.
 
این مسئول با اشاره به نحوه تعامل امدادگران با مشترکان بیان داشت: باید نوع پوشش، زمان و مکان مراجعه ، حفظ حقوق مطالبان را رعایت  کرد.
 
وی خاطرنشان کرد: متانت، بردباری، سعه صدر از وجوبات از وجوبات این کار است.
کد مطلب 1266889

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