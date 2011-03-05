35 درصد منابع امداد از مشارکتهای مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شریف روحانی صبح شنبه در دوره آموزشی کارکنان توسعه کشارکتهای مردمی کمیته امداد در گرگان افزود : استفاده از فرصت های لحظه ای، برنامه ریزی منطقه ای و فرا منطقه ای، نزدیک کردن دلها و قلوب مردم و توسعه فرهنگ انفاق و احسان را از برنامه های چشم انداز کمیته امداد است.

وی آموزش و تقویت اطلاعات آموزشی همکاران را از اهداف این کارگاه بیان داشت.

وی خاطرنشان کرد: کارگروه نوار سبز خزری به مدت سه ماه است که در استان های شمال کشور آغاز به کار کرده و دبیر این کارگروه آقای بابا زاده به عنوان دبیر این کارگروه مشغول به فعالیت هستند.

روحانی افزود: هدف ازتشکیل این کارگروه، هماهنگی و انسجام در اجرا و سازماندهی برنامه های مشارکت مردمی با استفاده از ظرفیتهای موجود استان ها مانند گردشگری، ایرانگردی، مرکبات، چای، بنادر، صیادی، گمرکات و ... است که بتوانیم در جهت تامین منابع به منظور خدمت رسانی مضاعف به نیازمندان گام برداریم.

وی گفت: یکی از کارهای امدادگران مشارکت مردمی، جمع آوری صدقات است و نباید به این امر منحصر گردد بلکه باید به دنبال راه هایی بود که بتوان خیرین و مشترکین را شناسایی کرد.

این مسئول با اشاره به نحوه تعامل امدادگران با مشترکان بیان داشت: باید نوع پوشش، زمان و مکان مراجعه ، حفظ حقوق مطالبان را رعایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: متانت، بردباری، سعه صدر از وجوبات از وجوبات این کار است.