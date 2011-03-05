به گزارش خبرگزاری مهر، داستان فیلم "راه نجات" که سعید سعدی تهیه‌کنندگی آن را به عهده دارد، در پرورشگاهی در غزه می‌گذرد. مها، مربی و پرستار مهربان بچه‌های پرورشگاه بهشت در غزه، در اثر حادثه‌‌ای حافظه اش را از دست داده است. در بازگشت مها به پرورشگاه، او دیگر بچه‌ها را نمی‌شناسد و ...

فیلمنامه این فیلم را فاطمه میرغیاثی نوشته و قویدل علاوه بر کارگردانی، بازنویسی نهایی آن را انجام داده است. تمام سکانس‌های "راه نجات" در لبنان و در جنوب این کشور فیلمبرداری می‌شوند. سعدی پیش بینی اولیه برای فیلمبرداری کار را بین 35 تا 40 جلسه اعلام کرده و گروه تا حداکثر نیمه فروردین ماه در لبنان مستقر خواهند بود.

بازیگران همه نقش‌های این فیلم هم از میان بازیگران شاخص عرب انتخاب شده‌اند. در "راه نجات" سه نقش اصلی یعنی نبیله ( امانه والی)، مها (نادین سلامه) و مالک (وسیم وحبی) را بازیگران سوریه و نقش‌ بچه‌های پرورشگاه را تعدادی از بازیگران کودک لبنانی بازی می‌کنند.

عوامل تولید فیلم سینمایی "راه نجات" عبارتند از مدیر تولید: وحید معدنی، انتخاب بازیگر و بازیگردان: مهسا کرامتی، برنامه‌ریز: فواد چاومه، دستیار کارگردان: امیر جاوید نیک، منشی صحنه: الهام اخوان، طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری، دکور: حسین قزلباش، مدیر فیلمبرداری: محسن فلاحی، جلوه‌های ویژه: رضا ترکمان، طراح چهره پردازی: مهری شیرازی، صدابردار: خسرو کیوانمهر، مسئول گویش بازیگران و مشاور صحنه: عبدالله عبدالرحیم.