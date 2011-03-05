گزینش دانش آموزان در مدارس صدرا باید عقلایی و منطقی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حسین دانی شامگاه جمعه در گردهمایی رابطان و مدیران مدارس جدیدالتاسیس سازمان مدارس معارف اسلامی که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: ارائه برنامه های آموزشی و تربیتی مهم ترین هدف ایجاد مدارس علوم و معارف اسلامی است و امیدواریم بتوانیم با دو بال علم و تقوا به اهدافمان برسیم.



وی به ارائه گزارشی از روند شکل گیری مدارس معارف اسلامی پرداخت و گفت: در حال حاضر 83 مدرسه معارف اسلامی در کل کشور زیرنظر سازمان تبلیغات اسلامی مشغول به فعالیت هستند.



مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امور مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا اضافه کرد: اگر ایجاد رشته معارف اسلامی با خلوص و پاکی همراه نباشد، مورد توجه قرار نمی گیرد، از این رو مدارس معارف اسلامی باید شاخص باشند.



حجت الاسلام دانی با تاکید بر ضرورت توجه به جنبه کیفی فعالیت مدارس معارف اسلامی تصریح کرد: اگر خروجی این مدارس مفید باشد مطمئنا تبلیغ خوبی برای جذب بیشتر دانش آموزان خواهد بود.



وی تاکید کرد: گزینش دانش آموزان مسئله بسیار مهمی است و باید به صورت عقلایی و منطقی باشد.



وی فعالیت نیروهای کارآمد و متدین و از خود گذشته در مدارس معارف اسلامی را سرمایه ای ارزشمند در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام اسلامی مبنی بر تربیت نیروهای شایسته دانست و گفت: باید علاوه بر ارتقای سطح کیفی برنامه های مدارس معارف اسلامی، نسبت به برنامه های قرآنی و فوق برنامه در این مدارس اهتمام بیشتری صورت گیرد.



استقبال دانش آموزان قمی از ثبت نام در دبیرستان صدرا



مدیر دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا قم نیز در این گردهمایی انتخاب مدیر برای دبیرستان صدرا را کاری دشوار و در عین حال آسان دانست و گفت: این کار از آن جهت دشوار است که باید مدیرانی انتخاب شوند که با علم و آگاهی و علاقه، این مسئولیت را بپذیرند اما از جهت آسان است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیروهای متدین و وفادار زیاد هستند.



سید مرتضی موسوی نژاد با تاکید بر لزوم تعامل صمیمانه مدیران و رابطان مدارس صدرا با مسئولان آموزش و پرورش گفت: باید از طریق برقراری این ارتباط صمیمانه، ضرورت ایجاد و تقویت مدارس معارف اسلامی را برای مسئولان تشریح کرد.



وی یکی از راه های جذب دانش آموزان نخبه در این مدارس را هماهنگی و رایزنی با آموزش و پرورش و برگزاری نشست های صمیمی با مدیران و معاونان آموزشی مدارس راهنمایی عنوان کرد.



موسوی نژاد با اشاره به موفقیت های مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا قم اظهار داشت: در سال اول 11 دانش آموز در این دبیرستان جذب شدند که همگی آنها در بهترین مدارس علمیه و دانشگاه های مطرح کشور پذیرش شدند و این برای ما بهترین تبلیغ بوده است.



مدیر دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا قم تاکید کرد: در حال حاضر با استقبال زیاد دانش آموزان برای ثبت نام در این دبیرستان مواجه هستیم و سعی می کنیم از این ظرفیت مناسب برای ارتقای سطح کیفی دبیرستان استفاده کنیم.



تقدیر مدیرکل آموزش و پرورش قم از دبیرستان صدرا



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم نیز در این گردهمایی با اشاره به ویژگی های مدارس معارف اسلامی گفت: مباحثی که در این مدارس ارائه می شود بیشتر جنبه اعتقادی، دینی، فلسفی، معرفتی و... دارد.



محمدحسین امین جعفری ایجاد زمینه مباحثه در مدارس معارف اسلامی را یکی از فعالیت های جذاب این مدارس برشمرد و تاکید کرد: اگر مباحث ارائه شده در این مدارس از طریق مباحثه در ذهن و جان دانش آموزان اثر کند، سعادت دنیا و آخرت این دانش آموزان تأمین خواهد شد.



وی تلاش‌های دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا قم را در خور شان توصیف کرد و یادآور شد: این دبیرستان از ابتدای فعالیت خودش بر محور کیفیت بخشی به تحصیل و جذب دانش آموزان تاکید داشت و این امر سبب شد که امروز خانواده‌های قمی اطمینان خوبی به این دبیرستان دارند.



امین جعفری ادامه داد: خوشبختانه با زمینه های مناسبی که این دبیرستان فراهم کرده است، بسیاری از خانواده های قمی از برنامه های آموزشی و تربیتی این دبیرستان استقبال کردند و خواهان تحصیل فرزندانشان در این دبیرستان هستند.

