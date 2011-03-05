کشف قدیمی ترین خزنده پرنده آمریکای شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، این فسیلها را که دیرینه شناسان "گروه تحقیقاتی آستین" در تکزاس کشف کردند 89 میلیون سال قدمت دارند و می توانند مربوط به قدیمی ترین خزنده پرنده ای باشند که تاکنون در آمریکای شمالی کشف شده است.

این جانور ماقبل تاریخ که Pteranodon نام دارد از خانواده pterosaur (خزنده پرنده) است. این خانواده بین 100 تا 65 میلیون سال قبل و هم عصر دایناسورها می زیسته است.

اعضای این خانواده تنها خزندگانی بودند که قلمرو آنها در آسمان بود و به همین علت بالهای گشوده وسیع به طول 3.6 تا 4 متر و بدنی بسیار لاغر داشتند.

این فسیل مربوط به استخوان بازوی این خزنده است که به آن چهار انگشت بلند که در این جانوران بال را تشکیل می دهند چسبیده است.

استخوان کف دست این خزنده 20 سانتیمتر طول دارد در حالی که به نظر می رسد یک بخش دیگر این استخوان که می تواند حدود 37 سانتیمتر طول داشته باشد در این فسیل وجود ندارد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "این فسیل اطلاعاتی در خصوص علل مرگ این خزنده ارائه نمی کند اما با توجه به بررسیهای ما می توان فرض کرد که این حیوان احتمالا در طول پرواز مرده و سپس در آب سقوط کرده است. جسد این خزنده احتمالا در یک دوره مشخصی در آب شناور بوده است. سپس بافتها از استخوانها جدا شده اند. مفاصل نیز قبل از رسیدن به عمق اقیانوس و دفن شدن تجزیه شده اند."

براساس گزارش PHYSORG، به گفته این دیرینه شناسان، این خزنده از قدیمی ترین Pteranodon که پیش از این در آمریکای شمالی کشف شده بود حدود 1 تا 2 میلیون سال قدیمی تر است و همچنین دومین خزنده پرنده قدیمی در دنیا است.