تیم فوتبال سایپا از سفر به تهران بازماند!

به گزارش خبرنگارمهر، اعضای تیم فوتبال سایپا پس ازشکست یک برصفر شب گذشته مقابل شاهین بوشهر برای بازگشت به تهران راهی فرودگاه این شهرشدند ولی به دلیل شرایط جوی نامناسب امکان پروازهواپیما میسر نشد و بازیکنان این تیم ناگزیر شدند دوباره به هتل محل اقامت خود بازگردند.

با لغوسفرهوایی اعضای تیم سایپا، مسئولان این تیم تصمیم گرفتند با اتوبوس تیم را به تهران بازگردانند که تا ساعت 10:30 صبح امروز شنبه هنوز مقدمات این سفرمهیا نشده است. تیم سایپا درحالی برای بازگشت به تهران با مشکل روبرو شده است که پنج شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی با تیم استقلال دیدار خواهد داشت .

محمد مایلی کهن سرمربی تیم سایپا درگفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: اگر این مشکل برای هر تیم دیگری پیش می آمد فدراسیون بازی این تیم را به تعویق می انداخت ولی تصور نمی کنم در مورد تیم ما چنین اتفاقی بیفتد .