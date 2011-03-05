"چه سینما رفتنی داشتی یدو؟!" چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، "چه سینما رفتنی داشتی یدو؟!" متشکل از 15 داستان کوتاه است که نام کتاب از اولین داستان این مجموعه انتخاب شده است.

"همراهان"، "چارلیتری"، " فنا فنا"، "رنگ ماه پریده بود"، "نرقه" و "ضیافتی برای مردگان" عناوین داستان‌های ابتدایی این مجموعه هستند. " از شنبه تا جمعه"، " ای صاحب فال"، " شوکت"،‌ "عکس"، " به خاطر یک تکه استخوان"، "آقای هرمان به قتل می‌رسد"، "فال" و "فلو" نیز نام دیگر داستان‌های کوتاهی هستند که از آذرآیین در این مجموعه منتشر شده است.

"چه سینما رفتنی داشتی یدو؟!" اولین کتاب از مجموعه "قصه نو" است که انتشارات افکار به چاپ آنها پرداخته است.

پروژه کتاب‌های قصه نو که توسط شرکت نشر نقد افکار کلید خورده است، تاکنون مجموعه داستان‌هایی از نویسندگان معاصر کشور چون میثم نبی، آیت دولتشاه و بی‌تا ملکوتی را شامل می‌شود.

آذرآیین پیش از این در گفتگویی گفته است داستان "چه رفتنی داشتی یدو؟!" درباره سینما رکس آبادان است و در حقیقت مرثیه‌ای برای هموطنانی است که جان خود را در این سینما از دست دادند. این داستان درباره نوجوانی است که در سینما رکس کشته می‌شود و روایتی از ماجرای مرگش از زبان دوستش، در یکی از داستان‌های کتاب نقل می‌شود.

این نویسنده همچنین گفته است: "بیان نگرانی‌ها و دگرگونی‌های روحی و زندگی مردم در حوادث زمان جنگ تحمیلی محور موضوعی تعدای از داستان‌های کتاب است."

"چه سینما رفتنی داشتی یدو؟!" با 89 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قیمت 3000 تومان به بازار عرضه شده است. طراحی جلد این کتاب نیز مانند دیگر کتاب‌های مجموعه" قصه نو" بر عهده جواد آتشباری بوده است.