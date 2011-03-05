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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

برنامه نوروزی "اتل متل" تهیه می‌شود

برنامه "اتل متل" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مصطفی محمودی ویژه نوروز شبکه سحر با ساختاری جدید تهیه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمودی تهیه‌کننده و کارگردان این مجموعه اعلام کرد: "اتل متل" با ساختاری جدید برای نوروز سال 90 تهیه می‌شود و بخش‌های مسابقه زنده گرافیکی هم اضافه می‌شود. 

وی در ادامه افزود: برای اجرای بهتر مسابقه برنامه در نظر داریم مسابقه عملی هم در برنامه داشته باشیم که طی آن کودکان حاضر در استودیو با یکدیگر به رقابت عملی می‌پردازند.

برنامه کودک "اتل متل" برای سیمای کردی شبکه سحر تهیه می‌شود. در سال جدید مجری برنامه هم تغییر خواهد کرد و به جای فرحناز کریمی، اجرای "اتل متل" را فائزه محمودی بر عهده دارد. 

کد مطلب 1266897

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