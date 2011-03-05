قدافی برود برای مردم لیبی و منطقه بهتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد رامسفلد در گفتگو با "بیل اورایلی" مجری شبکه فاکس نیوز گفت: من مشاور رونالد ریگان رئیس جمهوری اسبق آمریکا در امور خاورمیانه بودم و وقت زیادی را در این بخش از دنیا صرف کردم.

وی افزود: من فکر می کنم که اگر معمر قذافی قدرت را ترک کند این برای مردم این کشور و برای مردم منطقه بسیار خوب خواهد بود.

مجری فاکس نیوز در این گفتگو ابراز اطمینان کرد که سازمان سیا و "لئون پنتا" مدیر این سازمان در حال کمک به نیروهای مردمی در لیبی هستند، اما رامسفلد بدون تائید آن صرفاً ابراز امیدواری کرد که سازمان سیا به انقلابیون برای براندازی قذافی کمک کند.

وی همچنین این نکته را نیز تائید کرد که سقوط دیکتاتورها در خاورمیانه به نفع ایران خواهد بود اما در عین حال به نارضایتی ها در ایران اشاره کرد و گفت: البته این نکته کاملاً درست نیست زیرا که ایران مردمانی دارد که از نظام سیاسی این کشور راضی نیستند.

رامسفلد افزود: در ایران عناصر متنوعی وجود دارند. مردمانی در جنوب هستند کردها هستند در شمال مردمانی هستند که ناراضی هستند.