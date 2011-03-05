آماده باش ارتش انگلیس برای اعزام به لیبی/ اشغال به بهانه وخامت اوضاع

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف در مطلب خود می نویسد : به ارتش انگلیس دستور داده شده تا خود را برای استقرار در لیبی در ظرف 24 ساعت آماده کند.

به همین منظور گردان "بلک واچ" سومین گردان از هنگ سلطنتی هم اکنون در آماده باش کامل به سر می برد تا به محض صدور فرمان به لیبی اعزام شود.

در این میان وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده که گردان بلک واچ وظیفه کمک رسانی به مردم لیبی را برعهده خواهد داشت اما آماده باش این گردان نشان می دهد که احتمال بروز جنگ در لیبی چندان دور از ذهن نیست.

به نوشته دیلی تلگرف، انگلیس به آن دسته از نظامیان خود که از افغانستان بازگشته اند نیز دستور داده تا آمادگی خود را برای اعزام احتمالی به لیبی حفظ کنند.

علاوه بر آن، انگلیس در نظر دارد تا یک نماینده ویژه و یک دیپلمات برجسته را به شهر بنغازی، محلی که مخالفان قذافی در آن مستقر شده اند اعزام کند.

در همین رابطه روز گذشته اعضای ناتو ( پیمان آتلانتیک شمالی ) با این موضوع موافقت کردند که برای تعیین شدن نحوه دخالت آنها در لیبی، نقشه ای را طرح ریزی کنند.

بر اساس این گزارش، انقلاب مردم لیبی علیه دیکتاتوری سرهنگ قذافی همچنان ادامه دارد و برخی اخبار از کشته شدن بیش از دو هزار نفر از مردم این کشور به دست مزدوران قذافی حکایت دارند.

انگلیس در حالی فرمان آماده باش را به ارتش خود صادر کرده که آمریکا نیز دو ناو خود را به سوی آبهای لیبی روانه کرده و به نظر می رسد که کار محاصره این کشور آفریقایی آغاز شده است.

محاصره لیبی در حالی انجام می شود که موضوع ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی از سوی آمریکا و شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفته است.