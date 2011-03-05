برنامه های درسی دانشگاه علمی کاربردی بازنگری مهارتی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی برزویی افزود: شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 1374 تاکنون بیش از 500 برنامه درسی را در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در دوره های ترمی و پودمانی به تصویب رساند که در حال حاضر در بیش از 700 مرکز آموزش علمی کاربردی آموزش داده می شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه عمر تدوین بسیاری از این برنامه ها به بیش از 5 سال می رسد، تمام برنامه ها با نگاه کاملا مهارتی و شغل محور تا پایان سال آینده بازنگری می شوند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: مدت اعتبار هر برنامه بازنگری شده، حداکثر 5 سال خواهد بود و با توجه به تحولات روزانه در فناوری، باید آموزش های علمی کاربردی همیشه پویا و متناسب با تحولات جامعه باشد.