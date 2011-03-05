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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

برزویی خبر داد:

برنامه های درسی دانشگاه علمی کاربردی بازنگری مهارتی می شوند

برنامه های درسی دانشگاه علمی کاربردی بازنگری مهارتی می شوند

به گفته معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی، تمامی برنامه های درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی با نگاه مهارتی تا پایان سال 90 بازنگری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی برزویی افزود: شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 1374 تاکنون بیش از 500 برنامه درسی را در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در دوره های ترمی و پودمانی به تصویب رساند که در حال حاضر در بیش از 700 مرکز آموزش علمی کاربردی آموزش داده می شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه عمر تدوین بسیاری از این برنامه ها به بیش از 5 سال می رسد، تمام برنامه ها با نگاه کاملا مهارتی و شغل محور تا پایان سال آینده بازنگری می شوند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: مدت اعتبار هر برنامه بازنگری شده، حداکثر 5 سال خواهد بود و با توجه به تحولات روزانه در فناوری، باید آموزش های علمی کاربردی همیشه پویا و متناسب با تحولات جامعه باشد. 

کد مطلب 1266904

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