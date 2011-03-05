به گزارش خبرگزای مهر به نقل از نیوزاوکی، تبعیض نژادی، حس برتری جوامعی نسبت به جوامع دیگر، انزجار و جرایم ناشی از انزجار به معضلی در جوامع مختلف سراسر امریکا تبدیل شده است و رهبران دینی به منظور مقابله با این روند قانون طلایی را ترویج می‌کنند.

قانون طلایی یا اخلاق مقابله به مثل یک قاعده کلی و اصل اخلاقی است که اظهار می دارد با دیگران چنان رفتار کن که خواهی با تو رفتار کنند یا با دیگران رفتاری مکن که نمی خواهی با تو چنان رفتار شود. این قانون را که مورد تایید فطرت انسانها و ادیان آسمانی است به سبب ارزش متعالی آن قانون طلایی نامیده اند.

قانون طلایی ضروری ترین پایه مفهوم مدرن حقوق بشر است و مسئولیت مقابله مثل برای اجرای عدالت درمقابل دیگران است. یکی از عناصر کلیدی قانون طلایی این است که فرد تلاش کند با این قانون زندگی کرده و با تمام افراد با این ملاحظات رفتار کند. این قانون در بسیاری از فرهنگهای جهان ریشه های تاریخی دارد و بسیاری از شخصتیهای دینی و فلسفی این امر را مورد تأکید قرارداده اند.

جف هامیلتون رئیس ائتلاف بین دینی اوکلوهما اظهار داشت که این ائتلاف تاکنون بارها به مسئله تبعیض و انزجار اشاره کرده است و همواره تأکید داشته است که تمام ائتلافهای بین دینی محلی مسئولیت دارند که این موضوع را مورد تأکید قرار دهند.

وی اظهار داشت که قانون طلای برای تمام سنتهای دینی جهان مشترک است. ارزش هسته ای تمام سنتهای دینی چگونگی رفتار با دیگران است چه مسلمان باشید، چه مسیحی، یهودی، بودایی ، سیک یا از ادیان دیگری تبعیت کنید.