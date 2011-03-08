بانکها و بیمه ها در صدر طرح رضایت سنجی مردم از ادارات زنجان

بهرام جلیل خانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: در اجرای این طرح هفت هزار و 400 پرسشنامه در اختیار مراجعان ادارات استان جهت تکمیل آن قرار گرفت و بر اساس ارزیابی از این پرسشنامه ها، بانک ها و شرکت های بیمه دارای بیشترین میزان رضایت در میان مردم بودند.

جلیل خانی خاطر نشان کرد: 40 پرسش در این پرسشنامه ها طراحی شده بود و به افرادی که در هنگام خروج از ادارات بودند جهت تکمیل داده می شد که این کار طی سالجاری در تمامی ادارات استان صورت گرفت.

وی با بیان اینکه عوامل مختلفی بر میزان رضایت مردم تأثیرگذار است، گفت: معمولا ً مردم از سازمان هایی که پول دریافت می کنند رضایت بیشتری نسبت به سازمان هایی که پول می دهند دارند و این نتایج به صورت قطعی و صد در صد نمی تواند بیانگر عملکرد خوب یا بد دستگا ه ها و ادارات استان باشد.

جلیل خانی اظهار داشت: جزئیات اجرای این طرح اوایل سال آینده به عموم مردم و ادارات استان اعلام خواهد شد.

مسئول دبیرخانه ستاد تحول نظام اداری، به اجرای 10 برنامه تحول نظام اداری در استان زنجان همگام با کشور عنوان کرد و افزود: در راستای اجرای 10 برنامه تحول اداری در کشور و عملی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری در استان، ستادی به نام تحول در نظام اداری در زنجان تشکیل شد.

جلیل خانی ادامه داد: ذیل این ستاد دو کمیته ساماندهی نیروی انسانی و ساماندهی فضای اداری با هدف شناسایی نیروهای مازاد ادارات و انتقال آنها به دستگاه هایی که نیاز دارند و تعیین تکلیف فضاهای مازاد اداری تشکیل شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از برنامه ها وظیفه ذاتی دستگاه ها است خاطر نشان کرد: ستاد تحول نظام اداری وظیفه پیگیری، سیاستگذاری و تسهیل اجرای برنامه ها را به عهده دارد.

30 نفر نیروی مازاد تا کنون از سوی دستگاه ها معرفی شده است

مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری زنجان با اشاره به کمیته ساماندهی نیروی انسانی گفت: در این کمیته هدف اصلی حذف نیروهای مازاد در دستگاه های اجرایی استان است که تا کنون 30 نفر در این زمینه از سوی دستگاه ها معرفی شده است.

جلیل خانی یادآور شد: در زمینه فضاهای اداری مازاد نیز کار آغاز شده و تعدادی از فضاهای مازاد ادارات استان مشخص شده است.

وی تصریح کرد: تحول، افزایش کیفیت و بهتر شدن نظام اداری نهایت ندارد و ما می توانیم همواره در اجرای برنامه های تحول نظام اداری هر روز بهتر از دیروز عمل کنیم.

مسئول دبیرخانه ستاد تحول نظام اداری، ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف را از جمله الزامات تحول نظام اداری عنوان کرد و افزود: بهره مندی مدیران از اختیارات و منابع لازم برای اجرای برنامه و برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب لزوم ایجاد این تحول را ضروری کرده است.

تحول نظام اداری در شأن مردم و نظام اتفاق نیفتاده است

جلیل خانی با بیان اینکه نظام اداری بستری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است اظهار داشت: سیاست های کلی نظام اداری بعد از 30 سال ابلاغ شده و این واقعیت را نشان می دهد که تحول نظام اداری در شأن مردم و نظام اتفاق نیفتاده است.

وی پیگیری راهکارهای اجرایی سیاستهای تحول اداری توسط مدیران، راهبری سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های تحول اداری، اطلاع رسانی، هماهنگی و برنامه ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی اداری، هماهنگی و شناسایی امور و وظایف تصدی گری و برون سپاری آن به بخش غیر دولتی، اطلاع رسانی و هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای بهینه مقررات از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری را از اهداف تحول اداری برشمرد.

مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری زنجان افزود: شناسایی و تبیین طرح های موفق اداری در استان، ساماندهی نیروی انسانی در بین دستگاههای اجرایی، تمرکز زدایی و استفاده از تفویض اختیارات امور اداری و استخدامی به استانداران، پیگیری تفویض اختیارات توسط کلیه مسئولین محترم، خدمت رسانی مطلوب به مردم و تکریم ارباب رجوع و بررسی و شناخت مسائل و مشکلات دستگاه های اجرایی استان و شهرستان ها در راستای تحول اداری از دیگر اهداف تحول نظام اداری در کشور است.