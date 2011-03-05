به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "راهنمای سقراط" با گردآوری نیکلاس اسمیت و جان باسینیچ در سال 2012 میلادی از سوی انتشارات کانتینیوم منتشر خواهد شد.

این راهنما مشتمل بر مجموعه مقالاتی است که توسط متخصصان فلسفه باستان به نگارش درآمده است. این راهنما را می‌توان جزء معدود آثاری دانست که آراء و فلسفه سقراط را به طور کامل و جامع مورد بررسی قرار داده است.

دکتر نیکلاس اسمیت استاد فلسفه کالج لوئیس و اسمیت امریکا در مورد این کتاب و محورهای آن به خبرنگار مهر گفت: این کتاب هنوز نیاز به ویراستاری دارد و در تاریخی که ناشر اعلام کرده در سال 2012 به دست علاقه‌مندان خواهد رسید.

وی تصریح کرد: این کتاب راهنمایی جامع برای فلسفه سقراط است که اصولاً در گفتگوهای افلاطون آورده شده است. البته در نگارش این اثر علاوه بر گفتگوهای افلاطونی به نوشته‌ها و آرای گزنفون و سایر معاصران سقراط نیز توجه شده است.

برنده جایزه انجمن فیلسوفان امریکا در امر تدریس تأکید کرد: از آنجا که سقراط نوشته‌ای از خود به جای نگذاشته آرای او از طریق افلاطون، گزنفون و آریستوفانس به ما منتقل شده است.

وی یادآور شد: در این اثر مباحثی از فلسفه سقراط که در حال حاضر مورد بحث و گفتگوی فیلسوفان معاصر است مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکی از مسائل مهم در فلسفه سقراط روش دیالکتیک و گفتگویی بوده است که در این اثر مورد توجه قرار گرفته است. سقراط تأثیر زیادی در فلسفه داشته و حوزه‌های گوناگون فلسفه از آرای او تأثیر پذیرفته‌اند.

وی افزود: برای بررسی آرای سقراط به منابع اصلی و مطالب و آثاری که درباره فلسفه او نوشته شده توجه شده است. به سبب حجم این آثار، نوشته‌هایی مورد بررسی قرار گرفته که از اهمیت فلسفی بالاتری برخوردار بوده‌اند.

سقراط فیلسوف مهم و البته مبهمی است. این اندیشه که سقراط بنیان فلسفه غرب را بنا نهاد مورد قبول همگان است. این راهنما مشتمل بر سیزده بخش است که هر بخش توسط گروهی از اندیشمندان بین المللی و متخصصان آرای سقراط به نگارش درآمده است. تجاهل سقراطی، متافیزیک، معرفت شناسی، شادی، فضیلت، روانشناسی اخلاق، فلسفه عشق، فلسفه سیاسی و باورهای مذهبی از جمله موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار می‌گیرند.