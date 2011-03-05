18 هزار میلیارد ریال برای احداث شبکه های آبیاری اختصاص یافت

نقی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه این اعتبار جهت بالا بردن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه اختصاص داده شده است، بیان داشت: اعتبار مذکور به تصویب دولت رسیده و با تصویب مجلس شاهد تحول شگرف در زمینه بهینه سازی مصرف آب و انتقال آبهای مازاد از این صرفه جویی به دریاچه ارومیه خواهیم بود.

وی در ادامه از دست اجرا بودن بیش از 170 هزار هکتار شبکه آبیاری مدرن درجه یک و دو نیز خبر داد و اظهار داشت: همچنین بیش از 53 هزار هکتار شبکه آبیاری درجه یک و دو در استان احداث و در دست بهره برداری است.

کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: برای تامین کمبود قسمتی از آب دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین پارک ملی و تالاب کشور، پروژه عظیم انتقال آب از حوزه های مجاور با اعتبار بیش از شش هزار و 500 میلیارد ریال آغاز و به مرحله اجرا درآمده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی بهره برداری از سد ملی 9 دی "زولاچای و شهدای تازه شهر" دریک چای" شهرستان سلماس، سد ملی قیقاج پلدشت و فاز اول تصفیه خانه آب شرب ماکو را از اهم اقدامات این نهاد در سالجاری برشمرد.

آذربایجان غربی دومین استان پر آب کشور به شمار می رود.