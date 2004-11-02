دانشجويان ايراني محصل در دانشگاه هاي خارج از كشور مي توانند در دانشگاه هاي داخل ادامه تحصيل دهند

دكتر محدث در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: در آيين نامه اي كه اخيرا نوشته شده است و به زودي به دانشگاه ها ابلاغ مي شود دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور مي توانند در صورت داشتن شرايط خاص در دانشگاه هاي داخل كشور تحصيل كنند.

وي معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل آنها در خارج از كشور و حداقل هاي لازم از لحاظ معدل را از شروط پذيرش اين دانشجويان در دانشگاه هاي داخل كشور دانست و افزود: دانشگاه ها مستقلا مي توانند پرونده دانشجو را پي گيري كنند و شرايط تحصيل اين دانشجويان را بررسي كنند. چنانچه دانشجوي شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور حائز شرايط پذيرش از طرف دانشگاه هاي ايران شناخته شود با پرداخت شهريه مي تواند در دانشگاه هاي ايران به تحصيل ادامه دهد .