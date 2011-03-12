مرگ در جاده ها به کمین مسافران نوروزی نشسته است

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان حوزه سلامت از وقوع حوادث ترافیکی به عنوان زنگ خطر جدی برای تهدید سلامت جامعه و اقتصاد کشور یاد می کنند. زیرا بررسیها نشان می دهد در هر 24 دقیقه یک مرگ به علت حوادث ترافیکی در ایران رخ می دهد.

در همین حال سردار سرتیپ اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفته است که میزان تصادفات 10 ماهه ابتدایی سال 89 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بدون احتساب خودروهای جدید، سه درصد افزایش داشته است.

متاسفانه جاده های کشور برای اینکه در لیست جاده های استاندارد و ایمن قرار بگیرند، مشکلات زیادی پیش رو دارند به طوری که به جز چند اتوبان و آزادراه، مابقی جاده ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. این مسئله در کنار بی احتیاطی برخی رانندگان وسایل نقلیه باعث شده که همه روزه شاهد وقوع تصادفاتی در محورهای مختلف کشور باشیم که بعضی از آنها با مرگ و میر سرنشینان وسایل نقلیه همراه است.

به گفته دکتر مشیانه حدادی، رئیس اداره پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت، استفاده از کلاه ایمنی احتمال مرگ را 40 درصد و احتمال آسیب شدید وارده به سر را تا 70 درصد کم می کند. به طوری کلی موتورسواران و ترک سواران، در مجموع 2/43 درصد مصدومین حوادث خدمت گیرنده در مراکز درمانی کشور را تشکیل می دهند. صندلی مخصوص کودک نیز احتمال مرگ و میر شیرخوار را تا 70 درصد و احتمال مرگ کودکان را 54 تا 80 درصد کم می­کند و امروزه از حالت یک وسیله لوکس به مداخله ای موثر جهت حفظ ایمنی سرنشینان کودک تبدیل شده است.

مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری با عنوان این مطلب که 70 درصد حوادث ترافیکی بر اثر بی انضباطی رانندگان رخ می دهد، گفت: در کشور سالیانه 24 هزار نفر بر اثر تلفات رانندگی جان خود را از دست می دهند. از همین رو، شناسایی محورهای حادثه خیز از جمله وظایفی است که باید توسط مسئولان مربوطه صورت گیرد تا آمار حوادث جاده ای کاهش یابد چرا که سالیانه 300 هزار نفر بر اثر این حوادث دچار آسیب بدنی شده و در بعضی موارد سلامتی خود را از دست می دهند.

در همین حال، اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور با بیان اینکه بیش از 10 میلیون نفر در استان تهران زندگی می کند و بیش از 30 میلیون انسان می خواهند از استانهای شمال به جنوب البرز و شهرهای دیگر عبور کنند، گفت: متاسفانه هنوز یک مسیری که جاده رفت و برگشت جدا داشته باشد، وجود ندارد.

امداد رسانی به مصدومان حوادث ترافیکی به ویژه در 150 هزار کیلومتر جاده فرعی کشور در حالی با مشکلات عدیده ای همراه است که امداد اورژانس پیش ‌بیمارستانی کشور تنها یک بالگرد دارد.

آخرین آمارهای پلیس راه نشان می دهد سالانه 300 هزار نفر در تصادفات مجروح یا کشته می‌شوند. این در حالی است که 49 درصد از فوت ‌شدگان در صحنه تصادف جان خود را از دست می‌دهند و 51 درصد از فوت ‌شدگان در هنگام انتقال و در مرکز درمانی می میرند.

در حال حاضر مجروحان تصادفات در جاده‌ها در کمتر از 8 دقیقه و در شهرها در کمتر از 15دقیقه به مراکز درمانی منتقل می‌شوند.

ایران از نظر میزان تصادفات رانندگی هر سال خسارتهای زیادی را متحمل می‌شود، به طوری که بیش از 70 درصد افراد بستری در اورژانسها و بخشهای ICU را بیماران ترومایی که بیشتر بر اثر تصادفات رانندگی دچار تروما و آسیب شده‌اند تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر به فاصله هر 30 کیلومتر در جاده های کشور یک پایگاه مجهز به آمبولانسهای پیشرفته مستقر است.

دکتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به ارتقای اورژانس پیش بیمارستانی که موجب کاهش مرگ و میر در صحنه تصادفات شده گفته است که باید بتوانیم آمار مرگ و میر مصدومان تصادفات در بیمارستانها را نیز کاهش دهیم.

دکتر مشیانه حدادی، رئیس مرکز پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت از حوادث ترافیکی به عنوان اولین علت بار بیماریها و دومین علت سالهای از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس در کشور خبر داد و اظهارداشت: سال گذشته 22 هزار و 974 نفر در اثر حوادث ترافیکی در کشور فوت کردند و حدود 40 برابر این تعداد یعنی 800 هزار نفر در بیمارستانها و مراکز درمانی به صورت رایگان خدمت رسانی شدند که اغلب آنها نیز در گروه سنی جوان و نان آور بوده اند.

حوادث ترافیکی در سال 2004 در رتبه نهم علل مرگ قرار داشت و تخمین زده می شود تا سال 2030 در رتبه پنجم علل مرگ و میر قرار گیرد. بیشتر حوادث ترافیکی منجر به مرگ در کشورهای کم درآمد و متوسط اتفاق می­افتد. به طوریکه بیش از 90 درصد مرگ و میر جاده­ای در کشورهایی رخ می­دهد که تنها مالک 48 درصد خودروهای جهان هستند.

آنچه مسلم است، آمار تصادفات و مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در کشور طی سالهای اخیر کاهش یافته اما هنوز وضعیت مطلوب و قابل قبولی در این زمینه نداریم. کارشناسان حوزه ترافیک و سلامت بر این عقیده اند که دو هدف را باید پیش روی خود قرار دهیم. استفاده از اهرمهای قانونی برای برخورد جدی با متخقان از قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین ترویج برنامه های فرهنگی در زمینه رانندگی صحیح، می بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

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گزارش از حبیب احسنی پور