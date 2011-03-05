به گزارش خبرنگار مهر، "شخرت گانیو" ازبکستانی بعد از گذشت یک هفته از حضورش در ایران با حضور در دفتر بهرام افشارزاده و گفتگو با دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران و احمد دنیا مالی رئیس فدراسیون قایقرانی ایران رسما سرمربیگری تیم ملی روئینگ تک پاروی کشورمان را پذیرفت.

این مربی سرشناس 6 اسفندماه وارد ایران شد و پس از برگزاری نشست مقدماتی در فدراسیون قایقرانی ایران با سفر به استان گیلان شخصا از شرایط تمرین و وضعیت پاروزنان کشورمان مطلع شد. وی برنامه تمرین رکابزنان و پیشنهادات خود را برای حضور درمسابقات مختلف تدارکاتی به فدراسیون قایقرانی ایران ارائه داد.

با قطعی شدن حضور این مربی ازبکستانی، تیم ملی روئینگ ایران صاحب سومین مربی رسمی خود شده است. در حال حاضر قایقرانان روئینگ زن با یک مربی اروپایی و قایقرانان روئینگ مرد در بخش دو پارو با یک مربی چینی تمرین می کنند.