تکلیف موارد مازاد ادارت استان زنجان تعیین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح شنبه در جلسه ستاد تحول نظام اداری استان زنجان افزود: براساس برنامه های 10 گانه پیش بینی شده در طرح تحول نظام اداری کشور دستگاه های اجرایی و تمامی ادارات و سازمانها موظف اند تا پایان خرداد سال آینده فضا، نیروی انسانی و اموال مازاد خود را اعلام کنند.

رئوفی نژاد اظهار داشت: بر اساس زمانبندی انجام شده، لیست تمامی خودروها، اموال و فضاهای مازاد قابل استفاده و غیر قابل استفاده به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تحویل داده خواهد شد تا تکلیف آنها مشخص شود.

وی با بیان اینکه این فضاها و خودروهای مازاد هزینه های اضافی بسیاری بر دستگاه ها و دولت تحمیل می کند خاطر نشان کرد: در هنگام بررسی موارد مازاد باید برآورد دقیقی نیز از نیازها صورت بگیرد تا از موارد مازاد در این موارد استفاده شود.

عضو شورای عالی اداری کشور، با بیان اینکه طرح تحول نظام اداری به صورت جدی پیگیری می شود اظهار داشت: در این طرح تمامی موارد جزئی حتی کنترل رشوه گیری برخی مدیران، خودروهای دولتی، صرفه جویی، اصلاح الگوی مصرف، نیروی انسانی و رفتار و کردار مدیران و زیرمجموعه آنها به صورت دقیق مشخص شده است.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: هر ابلاغ، اقدام و دستورالعملی که در وزارتخانه ها انجام می گیرد بر مبنای طرح تحول نظام اداری است و از این به بعد هیچ مدیری در استان حق استعلام ابلاغ صادر شده از سوی استانداری را نخواهد داشت چرا که مسئولیت این امر به عهده استانداران گذاشته شده و مدیر دستگاه موظف به اجرای آنهاست.

وی گفت: متأسفانه همانطور که نظام اداری کشور طی 80 سال گذشته تا کنون با تشکیلات سنگین و کند و پیچیده مواجه بوده است، عادت و روند کاری ما نیز منطبق با همین وضعیت است و برای مثال اگر اداره ای که با 50 خودور کار می کند با کاهش تعدا آن به 30 خودرو فکر می کند که باید نصف کارها تعطیل شود.

نماینده دولت در استان زنجان، با تأکید بر حفظ و حراست از اموال دولتی و استفاده درست از آنها که در واقع متعلق به مردم است تصریح کرد: همانطور که اموال شخصی خود را مراقبت می کنیم و حتی نمی گذاریم خطی بر روی خودرویمان بیفتد تا مبادا ارزش آن پایین بیاید باید در حفظ اموال مردم و دولت حتی بدون ابلاغ دولت، نهایت سعی خود را انجام دهیم.

رئوفی نژاد افزود: مدیران نیاید منتظر ابلاغ بوده و بگویند که این دو خطی که برای ما تعریف شده وظیفه ماست بلکه با توجه به وظیفه شرعی و انسانی و احساس مسئولیت خود و با غیرت و تعصب در نگهداری و عدم خیانت و بلااستفاده ماندن آنها تلاش کنند چرا که این اموال از پدرشان به آنها نرسیده است.

وی تصریح کرد: در هر موضوعی که مربوط به بحث نظام تحول اداری است، پس از نظر مدیر و مسئول آن مجموعه و سپس نظر تیم کارشناسی، تصمیم گیری نهایی توسط نماینده دولت در استان اخذ می شود.

استاندار زنجان با اشاره به سهمیه استخدامی دستگاه های مختلف استان گفت: توزیع، تنظیم و ترکیب نیروهای جدید به عهده مدیریت استان بوده و سعی بر کوچک سازی و ادغام تشکیلات موازی است.

رئوفی نژاد افزود: برخی مدیران با وجود نیروهای اضافی باز درخواست نیرو می کنند اما با نظارت دقیق و کار کارشناسی از این موارد جلوگیری خواهد شد.