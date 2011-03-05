طوفان شن سالانه 16میلیارد تومان به کرمان خسارت می زند

محمد علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: وقوع طوفان شن در استان کرمان سالانه 16میلیارد تومان خسارت به باغات و مناطق شهری و روستایی استان می زند.

وی با اشاره به وجود 16منطقه بحرانی تحت تاثیر طوفان شن در استان کرمان گفت: تاکنون تنها به یک سوم مناطق بحرانی رسیدگی شده و طرح های مقابله ای برای آنها اجرا شده است و دو سوم کار هنوز باقیمانده است و عمده کانونهای بحرانی در شهداد و بم واقع شده اند.

وی یادآورشد: یکی از نقاط بحرانی در سالیان گذشته در اطراف شهر کرمان بوده که با کاشت جنگل 48هزار هکتاری تاحدودی جلوی پیشروی شن ها به داخل شهرکرمان گرفته شده است.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی منابع طبیعی کمبود اعتبارات در این حوزه است چرا که عملیاتهایی چون مالچ پاشی هزینه های زیادی می طلبد که در توان استان نیست.

وی با اشاره به اینکه 670هزار هکتار نقطه بحرانی در استان داریم گفت: یکی از اقداماتی که در برخی از مزارع به ویژه در شهرستانهای بم انجام داده ایم طرح باد شکن بیولوژیک بوده که تاحدودی مزارع و باغات را از خطر دفن در زیر شن نجات داده است.

وی یکی از برنامه های هفته منابع طبیعی را برگزاری نشستی در شهداد و یکی از مناطقی که طوفان شن در آن کنترل شده است عنوان کرد و افزود: بیشتر کانون های بحرانی در منطقه شهداد نرماشیرو بم است که گاهی شن سه تا چهار متر از باغ را احاطه می کند و امیدواریم با تامین اعتبار بتوانیم کانونهای بحرانی بیشتری را از این وضعیت نجات دهیم.

اسدی یاداورشد: باید عمده اعتبار را به سمت کنترل هرز آبها سوق دهیم چرا که مالچ پاشی هزینه هایش بالاست و کفاف کار گسترده در استان را نمی دهد باید به فکر طرح های جدید تر و کم هزینه تر باشیم که یکی از این طرح ها ایجاد بادشکن بیولوژیک است.

وی ادامه داد: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها درآمدهایی ایجاد خواهد کرد که می تواند اعتبارات منابع طبیعی را به سه برابر وضعیت فعلی افزایش خواهد داد.

وی گفت: در برنامه پنجم قطعا جهش خوبی خواهیم داشت و در سال 90نیز پیش بینی می کنیم بودجه عمرانی مان به دو برابرافزایش یابد.

