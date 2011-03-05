به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایش که نوشته دیوید ممت است امیر جعفری، علی سرابی، رضا بهبودی، سیاوش چراغی‌پور، هدایت هاشمی و پیروزفر به ایفای نقش می‌پردازند. طراحی صحنه و لباس "گلن‌گری گلن‌راس" هم بر عهده آتوسا قلم‌فرسایی است و آرش فصیح دستیار کارگردان این نمایش است.



"گلن‌گری گلن‌راس" روایتگر چند فروشنده املاک است که بر اثر فشار مادی دست به کارهای عجیب می‌زنند اما تغییر مثبتی در وضعیت‌شان رخ نمی‌دهد. این نمایش قرار است اواخر اردیبهشت‌ماه سال 90 در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رود



پارسا پیروزفر پیش از این در نمایش‌های "بینوایان" به کارگردانی بهروز غریب‌پور و "بانو آئویی" به کارگردانی بهرام بیضایی بازی کرده است.

