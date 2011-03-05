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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

خدایی به مهر خبر داد:

اعلام نتایج دوره‌های مجازی کنکور ارشد در هفته آینده/ ظرفیت نهایی پذیرش

اعلام نتایج دوره‌های مجازی کنکور ارشد در هفته آینده/ ظرفیت نهایی پذیرش

معاون سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به برگزاری کنکور کارشناسی ارشد90 از اعلام نتایج رشته های مجازی این آزمون خبر داد و گفت: نتایج پذیرش در این رشته ها هفته آینده اعلام می شود.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 90 می توانستند علاقمندی خود را برای پذیرش در دوره های مجازی اعلام کنند، پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت این دوره ها در هفته آینده معرفی می شوند.

وی یادآور شد: پذیرش دوره‌های مجازی در 7 دانشگاه‌ و موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 90 - 89 در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 انجام می شود آموزش‌ در دوره‌های مجازی به صورت الکترونیکی است.

به گزارش مهر، ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای دوره های مجازی سه هزار و 450 نفر در 44 کد رشته اعلام شد.

870 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 شرکت کردند و آزمون نیز در روزهای 27، 28 و 29 بهمن ماه در 40 شهر مختلف کشور، 142 کد رشته امتحانی و 115 حوزه امتحانی برگزار شد.

کد مطلب 1266922

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