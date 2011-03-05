شکل گیری اتاق بازرگانی البرز موجب توانمندسازی بخش خصوصی می شود

دکتر محسن نیکی بین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: صنایع و معادن و بازرگانی البرز در مقایسه با سایر مناطق کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص و نیز استقرار بسیاری از صنایع مادر در این منطقه به اهمیت این بخش افزوده است.

وی افزود: فعالان صنعت در این منطقه سالها از نبود اتاق بازرگانی رنج برده و از مزایای این اتاق محروم بوده اند.

این فعال بخش صنعت یادآور شد: با استان شدن البرزو نگاه ویژه دولت به بخش صنعت و معدن و بازرگانی البرز افقهای امید و آبادانی برای پیشرفت این بخش در البرز پدید آمد.

وی ادامه داد: بسیاری از فعالان بخش های مختلف اقتصادی البرز تاکنون در سایر استانها و به ویژه تهران فعال بوده اند که با ایجاد بستر برای راه اندازی اتاق بازرگانی در البرز با تمایل خود به حضور در اتاق این استان هم اکنون خواهان فعالیت در اتاق بازرگانی البرز هستند.

نیکی بین بیان کرد: البته این موضوع نباید باعث شود تا افرادی که هیچ سابقه فعالیتی در صنعت معدن و بازرگانی استان ندارند به بهانه استفاده از فرصت ایجاد شده به این منطقه بیایند و از این نقطه برای منافع خود بهره ببرند.

فعالان اقتصادی البرز در اولویت اتاق قرار دارند

مدیرعامل هیئت امنای شهرک صنعتی اشتهاردادامه داد: فرصت فراهم شده برای راه اندازی اتاق بازرگانی در وهله نخست حق فعالان بومی این منطقه و آن دسته از صنعتگران و بازرگانانی است که سالها با مشکلات فراوان و با سرمایه گذاری خود در این استان فعالیت اقتصادی کرده و رونق اشتغال را برای استان به همراه داشته اند.

این مدیر یادآور شد: با راه اندازی اتاق بازرگانی البرز زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی فراهم شده و این استان رشد بسیار چشمگیری را در این عرصه شاهد خواهد بود.

وی تاکید کرد: استفاده از تجربیات اتاقهای بازرگانی سایر استانها البرز را یاری خواهد کرد تا گامهای مهم و موثری در راه اعتلای توسعه صنعت این منطقه بردارد.

دکتر نیکی بین با بیان اینکه صنعتگران و بازرگانان زیادی در البرز وجود دادند که دارای سالیان دراز فعالیت اقتصادی هستند استفاده از تجربیات این عده و نیز بهره گیری از حضور این افراد در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی را ضروری خواند.

ضرورت بهره گیری از دانش متخصصان حوزه اقتصادی در اتاق البرز

وی با بیان اینکه این روزها و هم پا با تحولات اقتصادی جهانی حضور موفق در بخشهای اقتصادی نیازمند دانش تخصصی است حضور مهندسان و صاحب نظران تحصیل کرده در بخش صنعت و معدن و بازرگانی البرز را در اتاق بازرگانی فرصت مغتنمی برشمرد که باید به نفع منافع استان از آن بهره گرفته شود.

این فعال بخش صنعت البرز گفت: به نظر می رسد راه اندازی اتاق بازرگانی صنایع و معادن در البرز بتواند زمینه آموزش نیروی انسانی متخصص و متعهد، مشارکت بخش خصوص در عرصه اقتصادی و توانمندسازی این بخش را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: کمیسیون محوری، مشارکتهمه جانبه بخشهای تولیدی، خصوصی در تبیین موانع و مشکلات و تعامل با بخش دولتی جهترفع موانع از اهداف راه اندازی اتاق بازرگانی به شمار می رود.

توسعه شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از کارکردهای اتاق

دکتر نیکی بین بیان کرد: همکاری درراستای توسعه شرکتهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، آموزش نیروی انسانی متخصص ومتعهد، خلق صنعت با رویکرد خلق ارزش و همسویی با سیاستهایی دولت جهت اشتغالزایی وکارآفرینی و نیز ارتباط مناسب با بانکها و مراکز مالی در جهت تامین نقدینگی بخشخصوصی از دیگر اهداف راه اندازی این اتاق است که باید اعضا به آن جامه عمل بپوشانند.

وی یادآور شد: اعضای اتاق بازرگانی البرز برای دستیابی استان به توسعه اقتصادی از طریق فعالیتهای اتاق بازرگانی این استاناستراتژی همکاری در توسعه صادرات غیرنفتی در سطح استان، تونمندسازی بخش خصوصی ازطریق تعامل با بخشهای مختلف تولیدی خدماتی و صادراتی را در پیش گرفتهاست.

وی همچنین توسعه مناطق ویژه اقتصادی در استان و تعامل با بخش دولتی در جهتشفاف سازی و روان سازی اقتصادی در بخشهای صنعت و معدن را از دیگر استراتژیهای مهماین بخش برشمرد.

دکتر نیکی بین در پایان عنوان کرد: باید توجه داشت، بخش خصوصی می تواند در این شرایط اقتصادی نقش موثر و مفیدی ایفا کند وبایدزمینه های ورود افراد توانمند بخش خصوصی از سوی تشکل های اقتصادی با همکاری اتاقهایبازرگانی انجام گیرد.