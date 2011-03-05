واشینگتن و بری برنده جایزه ایمیج شدند

به گزارش مهر، از هالیوود ریپورتر چهل و دومین دوره مراسم جوایز سالانه ایمیج (ویژه هنرمندان رنگین پوست) روز جمعه در لس‌آنجلس برگزار شد. این جوایز به هنرمندان رنگین پوست موفق در زمینه‌های فیلم، تلویزیون، موسیقی و ادبیات اهدا می‌شود.



در بخش فیلم دنزل واشینگتن برای نقش ‌آفرینی در فیلم "کتاب ایلای" و هاله بری برای بازی در فیلم "فرانکی و آلیس" برنده جایزه ایمیج شدند. سمیوئل ال جکسن هم برای بازی در فیلم "مادر و فرزند" برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.



اما فیلم "برای دختران رنگین پوست" با دریافت سه جایزه موفق ترین فیلم حاضر در این مراسم بود. این فیلم که تایلر پری کارگردانی آن را بر عهده دارد، سه جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش مکمل زن (کیمبرلی الیس) را به خود اختصاص داد.



تایلر پری همچنین در رشته تلویزیون هم موفق به دریافت جایزه شد. سریال کمدی "خانه پین" ساخته پری برنده جوایز بهترین سریال تلویزیونی و بازیگر نقش اول مرد (دیوید مان) شد. ترنس هاوارد هم برای بازی در سریال "نظم و قانون: لس آنجلس" برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در سریال‌های درام شد.



در بخش موسیقی مری جی بلایج و آشر در میان برندگان جایزه قرار دارند.