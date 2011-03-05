رسوایی اعطای مدرک به سیف الاسلام/ استعفای رئیس دانشگاه اکونومیکس لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، "هاورد دیویس" روز پنج شنبه گذشته با صدور بیانیه ای از ریاست دانشگاه اکونومیکس استعفا کرد.

در بیانیه دیویس با اشاره به ارائه مدرک از سوی این دانشگاه به "سیف الاسلام قذافی" (پسر دیکتاتور لیبی) آمده است: من به علت آسیب وارد کردن به شهرت و خوشنامی دانشگاه اکونومیکس از ریاست این دانشگاه استعفا می دهم.



سیف الاسلام قذافی

رئیس دانشگاه اکونومیکس لندن در ادامه تاکید کرده است: قبول کمک 350 هزار یورویی که سیف الاسلام به دانشگاه تقدیم کرده بود، تصمیمی اشتباه بود.

دانشگاه کونومیکس اعلام کرده که این کمک مالی را صرف ارائه کمک هزینه به دانشجویان شمال آفریقا در این دانشگاه خواهد کرد.

این دانشگاه همچنین در نظر دارد درباره ارائه مدرک دکترا در سال 2007 به سیف الاسلام قذافی تحقیقاتی جامع انجام دهد. گفته می شود پسر قذافی برای گرفتن این مدرک تخلفاتی از جمله تقلب مرتکب شده که از چشم مقامات دانشگاه به دور مانده است.

خاطر نشان می شود قتل عام مردم لیبی در روزهای اخیر توسط رژیم قذافی باعث شده اکثر مجامع بین المللی که همواره در این باره سکوت می کردند، مجبور به موضع گیری شوند.