  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

پس از جنایات اخیر رخ داد؛

رسوایی اعطای مدرک به سیف الاسلام/ استعفای رئیس دانشگاه اکونومیکس لندن

رسوایی اعطای مدرک به سیف الاسلام/ استعفای رئیس دانشگاه اکونومیکس لندن

رئیس دانشگاه مشهور "لندن اسکول آو اکونومیکس" (London school of economics) به علت روابطی که این دانشگاه با خانواده معمر قذافی در گذشته داشت، از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، "هاورد دیویس" روز پنج شنبه گذشته با صدور بیانیه ای از ریاست دانشگاه اکونومیکس استعفا کرد.

در بیانیه دیویس با اشاره به ارائه مدرک از سوی این دانشگاه به "سیف الاسلام قذافی" (پسر دیکتاتور لیبی) آمده است: من به علت آسیب وارد کردن به شهرت و خوشنامی دانشگاه اکونومیکس از ریاست این دانشگاه استعفا می دهم.


سیف الاسلام قذافی

رئیس دانشگاه اکونومیکس لندن در ادامه تاکید کرده است: قبول کمک 350 هزار یورویی که سیف الاسلام به دانشگاه تقدیم کرده بود، تصمیمی اشتباه بود.

دانشگاه کونومیکس اعلام کرده که این کمک مالی را صرف ارائه کمک هزینه به دانشجویان شمال آفریقا در این دانشگاه خواهد کرد.

این دانشگاه همچنین در نظر دارد درباره ارائه مدرک دکترا در سال 2007 به سیف الاسلام قذافی تحقیقاتی جامع انجام دهد. گفته می شود پسر قذافی برای گرفتن این مدرک تخلفاتی از جمله تقلب مرتکب شده که از چشم مقامات دانشگاه به دور مانده است.

خاطر نشان می شود قتل عام مردم لیبی در روزهای اخیر توسط رژیم قذافی باعث شده اکثر مجامع بین المللی که همواره در این باره سکوت می کردند، مجبور به موضع گیری شوند.

کد مطلب 1266925

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها