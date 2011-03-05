داور سوت های ضد و نقیضی زد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان ، رضایی جمعه شب در جمع خبرنگاران پس از شکست مقابل مس کرمان در چارچوب لیگ برتر هندبال گفت: دوست نداریم درباره داوری حرف بزنیم ولی باید قبول کرد سوتهای ضد و نقیضی زده شد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که تیم ما جلو می رفت و کار سخت شده بود داوری نامتناسب بازی هم مزید برعلت شده بود.

وی یادآورشد: نمی دانم چطور می شود که سوتی که آن طرف رانینگ گرفته می شود اینجا همان سوت خطای پنالتی گرفته می شود این یعنی سوتها ضد و نقیض بودند.

رضایی خاطرنشان کرد: بازیکنان تیم هپکو زحمت خود را کشیدند و تاجایی که توانستند امتیاز گرفتند.

وی گفت: تنها اشتباه تیم و بازیکنان هپکو این بود که در پاسها ضریب اشتباه زیاد بود و اگر این ضعف را نداشتیم مطمئنا بازی را می بردیم.

وی گفت: تیم مس کرمان تیم خوبی است و سرمایه گذاری خوبی داشته است این برد را به آنها تبریک می گویم.

وی افزود: بازی بعدی هپکو با تیم شهرداری است که امروز نیز نظاره گر تیم و بازی ما بودند شخصا تصور می کنم تیم شهرداری نسبت به مس قوی تر باشد و قطعا بازی سخت تری مقابل این تیم سرحال خواهیم داشت منتها بازی را نمی توان پیش بینی کرد.

وی ادامه داد: اگر اشتباهات فردی بازیکنان کم شود قطعا نتایج بهتری می گیریم.



