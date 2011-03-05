بزرگترین سفره هفت سین جهان در دامنه کوه بیستون پهن می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد حسین آزاد بخت، طراح این سفره هفت سین،با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سفره به طول 40 در 25 متر و به مساحت یک هزار متر مربع در محل ورودی مجموعه تاریخی باستانی و ثبت جهانی شده بیستون پهن خواهد شد.

وی تصریح کرد: اشل و ماکت اشیایی که بر روی این سفره چیده خواهد شد از جنس فایبرگلاس و یونیتهای فشرده است که همگی آنها 15 برابر اندازه واقعی خود خواهند بود.

آزاد بخت خاطر نشان کرد: تلاش می شود که در چینش بزرگترین سفره هفت سین تاریخ جهان از نمادهای بومی و فرهنگی اصیل ایرانی به درستی استفاده شود.