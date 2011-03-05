اجرای سیستم جامع شهرسازی و نوسازی تحت وب در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حججی شهردار گلدشت نجف‌آباد اصفهان- اولین بهره بردار سیستم جامع شهرسازی و نوسازی تحت وب شهرداری‌های کشور- از اجرای این طرح در سال آینده در سراسر کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح امکان پاسخگویی به متقاضیان از طریق پست الکترونیک، پیام کوتاه و پورتال شهرداری مهیا می‌شود همچنین بر اساس این طرح امکان کنترل اطلاعات ثبت شده در خصوص پرونده مالک توسط مالکین و ارایه نقطه ‌نظرات تکمیلی و یا اصلاحی مالک به شهرداری بدون حضور در شهرداری فراهم می‌شود.

وی گفت: در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات هرچه بهتر به متقاضیان و ارباب رجوع، کمیته فناوری اطلاعات استان اصفهان، با هماهنگی دفتر شهری استانداری و سازمان همیاری شهرداری های اصفهان، شهرداری گلدشت را به عنوان شهرداری پایلوت و اولین شهرداری بهره‌بردار از سیستم یکپارچه و جامع شهرسازی، نوسازی، اصناف در بستر وب در کشور انتخاب کرد.

حججی افزود: این طرح یک ماه به طول انجامید و سرانجام بعد از یک ماه نتایج حاصله نشان از موفقیت‌آمیز بودن این سیستم داشت که طی مراسمی نیز توسط وزیر کشور رونمایی شد.

وی درمورد دستاوردهای مهم بهره‌برداری از نرم‌افزار یکپارچه شهرسازی تحت وب اظهار داشت: با این طرح می توان طرح دور کاری را برای آن دسته از پرسنل و مدیران شهرداری که ارائه نظرات کارشناسی آنان نیازمند دسترسی به اطلاعات پرونده است امکان پذیر کرد.

به گفته وی امکان کنترل و بازبینی عملکرد کاربران توسط مدیران در هر زمان و مکان و همچنین کسب اطلاع مدیران شهری اعم از اطلاعات مدیریتی و آماری از پروانه های صادره، درآمدهای وصولی و حذف محدودیت زمان و مکان نیز از نتایج این طرح است.