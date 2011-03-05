تدابیر لازم برای اجرای برنامه های نشاط آور اتخاذ شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی صبح شنبه در نشست این کارگروه افزود: برای ایجاد نشاط درجامعه باید فعال باشیم و در غیر اینصورت تمام فرصت هایمان صرف مدیریت ناهنجاری ها خواهد شد.

وی با تاکید براجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در چهارشنبه سوری پایان سال براثربخش و نو بودن برنامه ها ازسوی دستگاههای اجرایی ذیربط تاکیدکرد.



معاون سیاسی - امنیتی استاندار گفت: در مسائل اجتماعی وفرهنگی باید با برنامه ریزی کارشناسانه و دقیق، حضور فعالانه ای در عرصه جامعه داشته باشیم تا میدان عمل دردست ما باشد وگرنه منفعلانه عمل خواهد شد.



وی با اشاره به اهمیت برگزاری جشن نوروز و تاکیدات مقام عالی وزارت مبنی براجرای برنامه های متنوع افزود: اجرای برنامه های اثرگذار از سوی دستگاههای ذیربط دراستان ضروری است.

لازم به ذکر است، با توجه به ثبت جهانی نوروز، ستاد کشوری جشن جهانی نوروزتشکیل شده که وزارت کشورمتولی برنامه های آن است.

دربخش دوم جلسه که موضوع چهارشنبه سوری دردستورکارجلسه بود، برضرورت طرح مباحث اجتماعی و فرهنگی چهارشنبه سوری درقالب کارگروه و همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی برای روستاهای مجاور شهرهای بزرگ، استفاده رایگان ازسالن های ورزشی وسینمایی واجرای برنامه های اطلاع رسانی وآگاه سازی توسط صداوسیما تاکید شد.

در این جلسه مقرر شد شرح فعالیت دستگاهها درارتباط با جشن جهانی نوروز به دستگاههای مرتبط توسط دبیرخانه کارگروه ابلاغ شود.



مقرر شد، دستگاههای ذیربط با برنامه های جشن جهانی نوروز، طرح های شاخص و قابل طرح را به نهاد ریاست جمهوری و معاونت اموراجتماعی وفرهنگی وزارت کشور به صورت مشخص ومشروح تدوین و تاپایان هفته به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند.

موضوع برگزاری برنامه مشترک با کشورهمسایه جهت جشن جهانی نوروز ازطریق میراث فرهنگی وگردشگری پیگیری و اجرایی شود.

مقرر شد صداوسیمای استان با اجرای برنامه های جذاب و دیدنی وهمچنین برنامه های آگاه سازی اقدام لازم را در چهارشنبه پایان سال معمول دارند.