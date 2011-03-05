کاهش قیمت گاز کذب محض است

مجتبی شیخ بهایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب برخی از خبرها مبنی بر احتمال کاهش قیمت گاز مشترکان در هفت ماه سال آینده، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و اخبار منتشر شده در این رابطه کذب محض است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون شرکت ملی گاز سناریوهای مختلف قیمتی را برای هفت ماهه اول سالجاری به کارگروه تحول اقتصادی دولت ارائه کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ گونه تصمیم گیری درباره تغییرات قیمتی گاز طبیعی در سطح کلان دولت اتخاذ نشده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با اعلام اینکه تصمیم گیری در خصوص تغییرات قیمتی گازبهای مشترکان برای هفت ماهه سال آینده باید در دولت گرفته شود، اظهار داشت: پس از اتخاذ تصمیات نهایی در سطح دولت تغییرات احتمالی گازبهای مشترکان برای اجرا به وزارت نفت و شرکت ملی گاز ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، براساس فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.



از 28 آذر ماه سالجاری همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقیلم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال خواهد شد.



مطابق با جداول تعریف شده مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می کنند و مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله های سه، چهار و پنج باشد، قبوض زرد دریافت خواهند کرد.



همچنین آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها در ردیف پله های ششم تا دوازدهم قرار می گیرد قبوض قرمز دریافت خواهند کرد که میزان بار مالی قبوض گاز این دسته از مصرف کنندگان افزایش قابل توجه ای نسبت به گذشته پیدا می کند.