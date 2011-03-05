تله فیلم "کانی" در مرکز مهاباد کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدزاده ضمن اشاره به اینکه در تولید این تله فیلم استفاده ازتوانمندی‌های منطقه اولویت اصلی بوده است، گفت: بازیگران این پروژه همگی ازهنرمندان شهرهای مهاباد، ارومیه ، بوکان و سنندج هستند.

وی افزود: با توجه به در نظر گرفتن پخش این تله فیلم از شبکه‌های سراسری فیلم کانی با زبان کردی فارسی تولید می‌شود. تصویربرداری این پروژه در 11 لوکشین در شهر مهاباد و 14 لوکیشن درروستاهای اطراف سردشت انجام خواهد شد.

این تهیه‌کننده و کارگردان در خصوص داستان تله فیلم کانی گفت: این فیلم داستان دختر جوانی است که به حرفه معلمی اشتغال دارد و با پشتکار بالا و اراده قوی تلاش می‌کند بر مشکلات و موانع پیش روی خود غلبه کند.

محمد زاده با اشاره به اینکه تله فیلم کانی 15 روز پیش تولید داشته است ابراز امیدواری کرد این فیلم تلویزیونی تا پایان سال آماده پخش شود.

سایر عوامل این تله فیلم عبارتند از مدیر تولید: علی ماملی، مدیر تصویربرداری: کاوه مکری، صدابردار: حیدری، طراح صحنه و لباس: زهرا حسین خانی، منشی صحنه: افسر محمدی، برنامه‌ریز: زهرا جعفری، طراح گریم: بهمن ولی پور، دستیاران کارگردان: غلامرضا عزیزی و حسین نوری.

بازیگرانی که در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کنند عبارتند از شیلان محمدی، گلاله قره‌نی، لقمان ارشادی، کبری ملکی، احمد نقده، ناصربابائیان، رسول رحیمی، سورج نبردی، ماهروخ رفیع‌زاده، غلامرضا عزیزی، دلنیا کاموسی، سلیمان صدفی، مهران فقری، عبدالله حسن‌زاده و محمد یوسف‌زاده.