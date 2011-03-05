اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرپرست هیئت سوارکاری آذربایجان شرقی گفت: از 14 اسفند کلاسهای آموزشی مقدماتی تئوری و عملی سوارکاری در تبریز برگزار خواهد شد.

احمد جوان بخت افزود: این دوره کلاس با هماهنگی فدراسیون سوارکاری و اداره تحقیقات و آموزش تربیت بدنی آذربایجان شرقی به مدت سه روز در تبریز برگزار و کلاسهای تئوری آموزش در سالن کنفرانس استادیوم تختی و کلاسهای عملی در باشگاه سوارکاری اذر آسب برگزار خواهد شد.

سرپرست هیئت سوارکاری آذربایجان شرقی بیان داشت: این کلاسها دور مقدماتی آموزشهای تکمیلی خواهد بود و 30 نفر برای حضور در کلاس معرفی شده اند که مدرسی این کلاس را نور محمد حبیبی بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: سوارکاری در استان آذربایجان شرقی پتانسیل های بسیار بالایی داشته و در حال حاضر شاهد رشد بسیار مناسب باشگاههای سوارکاری در استان و تبریز هستیم و با برنامه ریزی های انجام شده تعداد این باشگاهها افزایش خواهد یافت.

روسای تربیت بدنی شهرهای و هیئتهای ورزشی تبریز گردهم می آیند

سرپرست اداره تربیت بدنی شهرستان تبریز گفت: روسای تربیت بدنی شهرهای و هیئتهای ورزشی تبریز در باسمنج گردهم می آیند.

حبیب ستوده نژاد افزود: در این گردهمایی در خصوص عملکرد هیاتهای و ادارات تربیت بدنی تبریز در سال 89 و برنامه ها و اهداف در سال 90 تبیین و بررسی خواهد شد.

وی در خصوص سرانه ورزشی شهرستان تبریز گفت: تا سال 1384، 24 مکان ورزشی در شهرستان تبریز ساخته شده و افتتاح شده بود که از سال 1384 تا سال 1387 بیش از 31 مکان ورزشی سرپوشیده و روباز افتتاح شده است و از سال 1387 تا حال سرانه ورزشی شهرستان تبریز با جمعیتی بیش از یک و نیم میلیون نفر 21 صدم متر مربع است.

وی گفت: شهرستان تبریز و ورزش تبریز دارای 104 مکان ورزشی تحت پوشش تربیت بدنی است که 27 هزار متر مربع فضای ورزشی روباز دارد و 571 هزار و 71 متر مربع فضای ورزشی سرپوشیده که در حال حاضر بیش از 30 پروژه عمرانی ورزشی در حال ساخت را دارد.

سرپرست اداره تربیت بدنی شهرستان تبریز در ادامه بیان داشت: شهرستان تبریز بیشترین پروژه های عمرانی ورزشی در دست ساخت را دارد که برای اتمام این پروژه ها که بیشتر ملی هستند نیاز به حمایت بیشتر مسئولان استان دارد.

وی اظهار داشت: در دولتهای نهم و دهم اعتبارات این بخش نسبت به سالهای گذشته سه برابر شده که نشانگر توجه دولت به امر ورزش است.

وی افزود: با سرمایه گذاری های انجام شده، آینده نوید بخشی را برای اعتلای وضعیت استان و ورزشکاران شاهد خواهیم بود.

وی هدف از سفر به شهرستانها را بررسی نیازها و کمبودها در نقاط مختلف آذربایجان شرقی عنوان کرد و گفت: در بحث ورزش باید از پایه شروع و برنامه ریزی کرد و هزینه در امر ورزش نوعی سرمایه گذاری در جهت سلامت جامعه بوده که باعث ایجاد نشاط و شادابی خواهد شد.

5 کاراته کار آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی کاراته کشور راه یافتند

پنج کاراته کار آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی کاراته کشور راه یافتند.

فرزاد عباس زاده، ارمین روشنی، احد شاهین، آرمین روشنی، فرزاد خانلو با قهرمانی و نایب قهرمانی رقابتهای قهرمانی کشور پنج کاراته کار آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی کاراته کشور راه یافتند.

در پایان رقابتهای کاراته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به میزبانی اصفهان فرزاد عباس زاده در وزن 75- کیلو رشته کمیته به مدال طلا رسید و تیم کاتای آذربایجان شرقی متشکل از احد شاهین، آرمین روشنی، فرزاد خانلو به مدال نقره کشور دست یافت.

همچنین ارمین روشنی با نایب قهرمانی در رشته کاتای انفرادی به مدال نقره رقابتها و تیم ملی کاتای کشور دست یافت.

گسترش فولاد تبریز به قهرمانی باشگاههای جهان نزدیک شد

دیدار رفت فینال رقابت های لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه های ایران با برتری گسترش فولاد تبریز مقابل ذوب آهن اصفهان به پایان رسید تا تیم تبریزی نصف راه برای حضور در باشگاههای جهان را بپیماید.

در این بازی که در سالن صدرای تبریز برگزار شد، تیم میزبان با نتیجه سه بر صفر میهمان خود را مغلوب کرد و یک گام به قهرمانی لیگ نزدیکتر شد.

در گیم شماری این مسابقه نیز تیم گسترش فولاد با نتایج 25 بر 16 ، 25 بر 21 و 25 بر 23 از سد حریف خود گذشت.

ابراهیم فیروزی و مهدی عاشوری کار قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند.

دیدار برگشت این دو تیم روز هجدهم اسفند ماه جاری در اصفهان برگزار می شود و اگر چهره تیم قهرمان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت مشخص نشود دیدار سومی نیز بین این دو تیم روز نوزدهم همین ماه در اصفهان انجام می شود .

هادی رضایی سرمربی تیم ذوب اهن اصفهان پس از اتمام بازی و شکست سه بر صفر تیمش اعتراض هایی به گروه داوری این دیدار داشت.

علی کشفیا سرپرست تیم گسترش فولاد تبریز در خصوص بازی گفت: تیم گسترش فولاد تبریز و بازیکنان تیم بالاتر از حد انتظار و بسیار عالی بازی کردند و توان و قدرت واقعی خود را نشان دادند.

وی افزود: تیم ذوب آهن اصفهان از بازیکنان و کادرفنی خوبی برخوردار است ولی در این بازی توانایی خود را نشان ندادند و بازیکنان بدون غرور به بازی برگشت در اصفهان می اندیشند.