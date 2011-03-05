زیرساختهای گردشگری جاده چالوس در طرح ساماندهی بررسی می شود

فاطمه آجرلو با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: طرح ساماندهی جاده چالوس از جمله طرح های مهم استان است که با پیگیری فرمانداری کرج در قالب یک بسته مستقل پیگیری می شود.

وی افزود: برای طرح ساماندهی جاده چالوس در پنج حوزه آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی،‌ گردشگری و تفرجگاهی، زیباسازی و مقاوم سازی منازل روستایی، بهداشت، درمان و آسیبهای جاده ای و حوزه راههای جاده چالوس تصمیم گیری خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه برای تمامی این حوزه ها طرح تهیه شده است، خاطرنشان کرد:‌ در این حوزه ها قصد داریم با جذب سرمایه گذاران و فعال کردن بخش خصوصی طرح های گردشگری جاده چالوس را در حوزه های مختف اجرایی کنیم.

ساماندهی راههای جاده چالوس به طور ویژه بررسی می شود

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساماندهی راههای جاده چالوس به طور ویژه در دست پیگیری است، یادآور شد: جاده چالوس به عنوان یکی از مراکز مهم گردشگری در سطح کشور و دنیا از ظرفیتهای فراوانی برخوردار است که باید با اتخاذ سیاستهای مناسب زمینه جذب تورسیم را فراهم کنیم.

وی افزود: در حوزه راههای جاده چالوس اقدامات مناسبی از جمله بهبود وضعیت ورودی آسارا به کندوان، جاده نوجان، آهار به شهرستانک، شمشک به دیزین و... صورت گرفته است.

آجرلو تاکید کرد: ‌روکش آسفالت راههای روستایی و تعریض برخی از قسمتهای جاده چالوس از دیگر اقداماتی بوده که در قالب این بسته صورت گرفته است.

به گفته وی آسفالت سه روستای دیگر جاده چالوس نیز در دست بررسی است که با مساعد شدن وضعیت جوی از حالت فعلی خارج شده و مردم روستاها می توانند از راه روستایی مناسبی برخوردار شوند.

حوزه گردشگری در سفر دوم و سوم ویژه دیده شده است

این نماینده کرج همچنین توجه به حوزه زیرساختهای گردشگری استان را از جمله مصوبات دور دوم و سوم رئیس جمهوری به کرج ذکر کرد و گفت: تامین زیرساختهای مهم استان از جمله احداث هتل یکی از مفاد مصوبه گردشگری استان است که با مشارکت بخش خصوصی در دست پیگیری است.

وی افزود:‌ با تصویب چند منطقه گردشگری ااستان البرزمی توان آینده روشنی را برای حوزه گردشگری و تقویت صنعت توریسم ترسیم کرد که امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی و پیگیری مسئولان استان شاهد تحقق آن باشیم.