آیت الله مهدوی کنی مورد اطمینان روحانیون برجسته مجلس خبرگان است

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن بیانیه پایانی نشست شورای هماهنگی جامعه اسلامی مهندسین سراسر کشور به این شرح است:

حمد و سپاس خدای را که ما را در عصر بیداری بشریت آفرید، ما را توفیق درک انفاس مسیحایی امام روح الله عنایت فرمود و در ظل سایه با برکت رهبری داهیانه و امام گونه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای زنده شدن بیداری جهانی را شاهد هستیم. و یحیی الارضَ بَعدَ مَوتِها.

اعضای شورای هماهنگی جامعه اسلامی مهندسین در سراسر کشور با شکر نعمت رکن رکین ولایت مطلقه فقیه و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در پایان نشست خود بر موارد ذیل تاکید می نمایند:

- بر این باوریم تا پیش از فاجعه استعماری 25بهمن – که به منظور تحت الشعاع قراردادن خیزش های اسلامی ملت های مسلمان در کشورهای اسلامی طراحی و اجرا شد- آقایان موسوی و کروبی نه سران فتنه بلکه ابزار دست طراحان سناریوی جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی بودند و دانسته رهبری داخلی آن را بر عهده داشتند و امروز ایشان از جرگه انقلاب خارج و سران داخلی ضدانقلابند. تحرکات و آشوبگری مذبوحانه این معاندان که با هدایت استکبار جهانی به ویژه آمریکا، انگلیس و اسرائیل انجام گرفت خشم ملت شریف و وفادار ایران را برانگیخته است. فتنه‌گران و اربابان خارجی آنها باید بدانند که این تحرکات مذبوحانه از سوی ملت سلحشور ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند و سرانجام صبر مردم ولایت‌مدار و انقلابی ایران به سر خواهد آمد.

- ضمن محکومیت اقدامات آشوب‌طلبانه معاندان نظام اسلامی از دستگاه‌های مسئول به وی‍‍ژه نیروی انتظامی و قوه قضائیه خواستار برخوردی فوری، قاطع هستیم. امید است قوه قضاییه تا با اقدام جدی و سریع مانع از فوران خشم انقلابی مردم در برخورد با معاندان فتنه گر شود. چرا که ملت انقلابی ایران سکوت نخواهند کرد.

- بر این باوریم دیگر زمان آن رسیده است برخی خواص خاموش و دارای مواضع مبهم و دوگانه خط و ربط خویش را به صورت دقیق و واضح از این معاندین جدا نمایند و به جریان بیدار ملت بپیوندند. معتقدیم این فرصت برای ایشان ماندگار نبوده و فرصت ها مانند ابر بهاری می گذرد.

-انتخابات پیش روی هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری موضوع مورد توجه دلسوزان نظام است. جایگاه رفیع و بلند مجلس خبرگان به عنوان سرمایه‌ای اطمینان بخش نباید مورد آسیب حوادث سیاسی قرار بگیرد لذا این نهاد سیاسی باید همواره دارای یک بینش قوی الهی و دینی باشد.

- از آنجا که اعضای مجلس خبرگان انسان های با بصیرت هستند، قطعا تصمیم گیری های آنان، مشروعیت و مقبولیت مجلس خبرگان را تحکیم می کند.

- بر این باوریم که آیت الله مهدوی کنی از روحانیون عظیم الشان و برجسته و مورد اطمینان مردم، اعضای محترم و روحانیون برجسته مجلس خبرگان رهبری و اصولگرایان است. و نقش موثر ایشان در عرصه های مختلف سیاسی، جریان های اصولگرایی و حمایت از ولایت فقیه، آرمان های امام راحل و ارزش های انقلاب اسلامی چشمگیر است.

- مطالبه ما از مسئولان و قوای سه گانه کشور وحدت و مقابله با نقشه راه دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی است. تاکیدات مقام معظم رهبری در محورهای نقشه راه دشمن در پیگیری اسلام منهای روحانیت، اسلام منهای سیاست، ایجاد شبهه اختلاف میان مراجع و توده مردم با حکومت و رهبری نظام، راه را بر تمامی مسئولان و متولیان روشن ساخت. بی‌شک تأمل در محورهای همه دشمن اولویت‌های مقابله را به دست خواهد داد. ما معتقدیم، دشمن در تلاش‌های بیش از سه دهه خود علیه انقلاب اسلامی مردم ایران ناکام مانده و راهبرد اخیر نظام سلطه ‌نیز با درایت و بصیرت مسئولان و متولیان ناکام خواهد ماند.

- معتقدیم، تمرکز بر وحدت کلمه ملی میان خواص و عموم مردم، همبستگی مردم و خواص و نخبگان با سه قوه، تقویت ایمان دینی و تأمین نیازهای فکری نسل جوان و بصیرت دینی ایشان، معرفی درست و شایسته روحانیت، اهتمام به رفع عوامل نارضایتی مشکل ساز برای مردم و حرکت در مسیر پیشرفت علمی کشور اولویت‌های امروز نظام است.

- خیزش‌های اسلامی، آزادیخواهانه و امید آفرین ملتهای مسلمان در برخی از کشورهای عربی برای برچیدن نظام‌های وابسته و مستبد و پایان دادن به مناسبات شاهانه از نتایج و دستاوردهای ارزنده مبارزات ملت ایران تلقی می شود که متاثر و ملهم از آرمان های بلند امام راحل است.

- نظام سلطه تلاش می‌کند تا خطوطبه هم پیوسته مسلمین را از هم جدا کند و با ایجاد شکاف میان شیعه و سنی جریان بیداری اسلامی را مضمحل نماید. حفظ هوشیاری جهان اسلام در مقطع کنونی بسیار سرنوشت ساز است.

- آنچه که امروز و در سکوت کشورهای مدعی دموکراسیو حقوق بشر اتفاق می‌افتد، مصداق بارز نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است. آیادولت‌های اروپایی به‌ویژه اتحادیه اروپا و دولت آمریکا جنایات عوامل دست‌نشانده‌خود در کشورهای مسلمان را مشاهده نمی‌کنند؟ آیا سازمان ملل همچنان به مواضع منفعلانه خود ادامه خواهد داد؟

- از سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و دیگرمجامع اسلامی و منطقه‌ای درخواست می‌شود که هر چه سریعتر واکنش عملی در برابر اقدامات سرکوبگرانه قصاب پیر لیبی انجام دهند. وقت آن رسیده که دولتمردان مسلمان بهرسالت دینی و تاریخی خود عمل کرده و ننگ سکوت و دست روی دست گذاشتن را از خود دورکنند.

- معتقدیم چنانچه سلطه گران برای تامین خواست های استعماری خود، قصد نفوذ و لشکرکشی به کشورهای اسلامی را داشته باشند و با هر بهانه ای این هجمه را آغاز نمایند، جهان اسلام و ملت های بیدار جهان قاطعانه با آنان برخورد خواهند کرد.

- جهان اسلام و ملت های بیدار جهان می دانند ریشه همه‌ این مصائب و بدبختی‌ها اسرائیل است. انشاء ا… به زودی جهان بدون صهیونیسم را شاهد خواهیم بود.

- در انتظاریم تا قیام مردم لیبی راز ربوده شدن امام موسی صدر را بگشاید. از دستگاه دیپلماسی کشور پیگیری جدی این موضوع را خواستاریم. و جریانات و گروه های سیاسی را به نشست مشترک در این موضوع فرا می خوانیم.