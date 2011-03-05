به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز شنبه در همایش نکوداشت یکصدمین سال میلاد آیت الله طالقانی (ره) با بیان اینکه معرفی آیت الله طالقانی که یک مرد استثنایی بود کاری ضروری است، گفت: تفاوتی در شناخت نسل جوان و نسل گذشته در شناخت آیت الله طالقانی مشاهده می شود که این وظیفه رسانه ها است که در تبیین رفتار اینگونه دردانه های تاریخ معاصر تلاش کند.

وی افزود: آیت الله طالقانی در صحنه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی تاثیر گذار بودند و تاریخ زندگیشان نشان می دهد وظیفه اولشان را آموزش در مکتب اهل بیت دانستند و به حوزه علمیه رفتند و تعلیم دیدند.

لاریجانی با بیان اینکه آیت الله طالقانی با نهضت آزادی تا گروه هایی مانند فدائیان اسلام ارتباط داشت، تاکید کرد: اما ایشان در هر دو تاثیرگذار بودند و به علت آنکه پایه های فکریشان به دقت شکل گرفته بود و به عنوان یک مجتهد سالها در حوزه علمیه تحقیق کرده بودند یکی از وجوه زندگیشان تدبر در قرآن بود.

رئیس مجلس ادامه داد: این نکته مهمی است که ایشان چطور در گروه های سیاسی بودند و آنها را به سمت صحیح پیش می برد و علت آن این بود که یک عالم دینی بودند و می توانستند در قلمروهای مختلف اظهار نظر کنند.

وی با بیان اینکه برخی آقایان و صوفیان راه هایی را مطرح می کنند که هیچ روش قابل تحقیقی در آن نیست، اظهار داشت: چگونه می توانیم مکاشفات و خواب ها را مبنای رفتارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قرار دهیم و چگونه می توانیم روش های معقول و متودیک را کنار بگذاریم و روش هایی که قابل ثبوت نیستند را برگزینیم.

وی در ادامه تصریح کرد: راه آیت الله طالقانی اسلام شناسی اجتهادی بود و در تفسیر و سخنرانی هایشان این امر کاملا مکشوف بود.

لاریجانی با اشاره به اینکه بعد سیاست یکی از براق ترین وجوه زندگانی ایشان است، گفت: ایشان یکی از عوامل دیکتاتورزدگی و عقب افتادگی جوامع اسلامی را عدم توجه به قرآن دیدند و مقدار زیادی از وقتشان را در مسجد هدایت، زندان و جاهای دیگر به تفسیر قرآن پرداختند و دغدغه ایشان این بود که علت عقب افتادگی مسلمین عدم توجه به قرآن است و قرآن حالت حاشیه ای پیدا کرده است.

رئیس مجلس اضافه کرد: ایشان با همین دغدغه شروع به آموزش دادن به جوانان کردند و امور سیاسی ایشان متاثر از این برداشت بود و ریشه عقب افتادگی ها را مهجور ماندن قرآن می دانست.

وی با تاکید بر اینکه نقش آیت الله طالقانی در عرصه سیاست نقش برجسته ای بود، تصریح کرد: همکاری ایشان با فدائیان اسلام و جریان های ملی کاملا مکشوف بود و ایشان یک سبک و سیاق خاص داشتند و وقتی بعد از کودتای 28 مرداد جبهه ملی با حضور ایشان شکل گرفت بعد از مدتی که سبک کار را متناسب با افکار اسلام شناسانه خود ندیدند از آن جدا شدند و نهضت آزادی را ایجاد کردند.

لاریجانی با بیان اینکه ایشان از طرفی با فدائیان اسلام که اختلافات جوهری با جبهه ملی داشت نیز ارتباط داشتند و دغدغه ایشان این بود که همه گروه ها را به سمت صحیح بکشند.

رئیس مجلس افزود: هیچ وقت نمی توانیم بگوییم که شخصیت ایشان در قالب جبهه ملی می گنجید و ایشان بعد از آزادی از زندان هم فرمودند که این نهضت یک نهضت اسلامی است.

وی با بیان اینکه در حضور سیاسی آیت الله طالقانی یک حضور اصیل سیاسی را کسب می کنیم اظهار داشت: بعد از انقلاب هم که بعضی از گروهک ها خودشان را به ایشان می چسباندند، ایشان گفتند که من خیلی تلاش کردم که شما را به سمت صحیح بکشانم اما شما به مسیر انقلاب نپیوستید.

لاریجانی ادامه داد: ایشان برای خود یک مسئولیت می شناختند و اگر با گروه های ملی ارتباط داشتند برای انگیزه بود. همانطور که ایشان با نهضت آزادی ارتباط داشتند اما در قالب آن نمی گنجید و مانند شهید مطهری نقش تاثیرگذاری داشتند.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مبارزات طولانی آیت الله طالقانی با رژیم شاهنشاهی تاکید کرد: مجاهدت ایشان کم نظیر بود و ایشان دائم در زندان و تبعید بود و رژیم دیکتاتور نیز از نوع مبارزات ایشان خسته شده بود و نمی دانست با این مبارزه مسلکی چگونه برخورد کند.

وی تاکید کرد: ایشان یک شخصیت با شکوه اسلامی بودند که در مبارزه کمتر نظیر آن را داریم و نوع برخورد ایشان در دادگاه ظالمانه شاه هم این را نشان می دهد.

لاریجانی با اشاره به تفسیر پرتویی از قرآن آیت الله طالقانی اضافه کرد: مخاطب این تفسیر جوانها هستند و این تفسیر خیلی در قالب اسلوب های سخت قرار نمی گیرد.