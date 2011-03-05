200 هزار کارگر ساختمانی بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، صمدالله فیروزی با اعلام این خبر تصریح کرد: این قشر یکی از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند که بیمه این افراد یکی از بزرگترین و بهترین خدمات دولت و وزارت رفاه و تامین اجتماعی بوده و یکی از آرزوهای دیرینه که سال های سال بر زمین مانده بود هم اکنون محقق شده و سال به سال به تعداد افراد تحت پوشش افزوده می شود.

وی افزود: در گذشته کارگران ساختمانی فقط در برابر حوادث ناشی از کار بیمه بودند، اما هم اکنون افرادی که به نوعی در فعالیت‌های ساختمانی مشغولند، مشمول همه مزایای نظام بیمه‌ای همچون بازنشستگی، ازکارافتادگی، درمان، فوت و دیگر حوادث قرار می‌گیرند.

فیروزی تاکید کرد: امسال بر اساس ظرفیت های پیش بینی شده ظرف یک ماه 200 هزار کارگر ساختمانی بیمه شده اند که این امر نشان می دهد که چه قدر تشنگی و نیاز برای این نوع بیمه وجود داشته است و سالانه حدود 200 هزار نفر به این رقم اضافه می شود که سال آینده این رقم به 400 هزار نفر افزایش می یابد.

وی در مورد اعتبار این بیمه توضیح داد: اعتبار بیمه کارگران ساختمانی از طریق سهم کارفرمایی که از محل مبالغی که هنگام صدور پروانه از صاحب جواز اخذ می شود و همچنین 7 درصد که کارگر می پردازد تامین می شود و کسری آن را دولت تقبل می کند.

فیروزی گفت: همه افرادی که در قالب فعالیت های ساختمانی غیر کارگاهی مشغول به کارند همانند کاشی کاران، بناها، گچ کاران، کارگران ساده و غیره مشمول این قانون هستند اما به عنوان مثال فردی که دارای کارگاه نجاری و صنف دارد مشمول این قانون نمی شود.

سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی یاد آورشد : بیمه بافندگان فرش، جاجیم، گلیم و شاغلان صنایع دستی یکی دیگر از اقدامات خوب وزارت رفاه و تامین اجتماعی در راستای گسترش پوشش بیمه ای بوده است که خوشبختانه اعتبار و منابع این کار نیز از سوی دولت تأمین شده است.

وی با تاکید بر این که دولت در نظر دارد با توجه به توانمندی های مالی، امکانات و جهت گیری های مناسب، گروههای آسیب پذیر و در معرض خطر را مورد حمایت قرار دهد ، تصریح کرد: یکی از گروههای آسیب پذیر پس از کارگران ساختمانی، بافندگان، صنعتگران صنایع دستی، « رانندگان» هستند که دولت بخشی از حق بیمه آنها را می پردازد چرا که رانندگان درون شهری و برون شهری با توجه شرایط شغلی شان در معرض آسیب های فراوانی هستند.

فیروزی اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود یکی از گذرگاههای آسیب رسان حوادث جاده ای است که دولت و وزارت رفاه و تامین اجتماعی با در نظر گرفتن شرایط سخت این قشر برای بیمه کردن آنها 50 درصد حق بیمه این افراد را تقبل کرده است تا آنها بتوانند از مزایای بازنشستگی، پیری، ازکار افتادگی و فوت و همچنین خدمات درمانی بهره مند شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، وزارت رفاه و تامین اجتماعی در راستای وظایف و ماموریت های محوله در تلاش است تا از محل درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها، بخشی از آن را به ارتقای خدمات تامین اجتماعی سوق دهد. در این خصوص با توجه به این که در اجرای طرح تحول اقتصادی رانندگان وسایل نقلیه در خط مقدم این طرح هستند، دولت در نظر دارد سهم 10 درصدی خود را در پرداخت بخشی از حق بیمه این افراد افزایش دهد تا رانندگان بیشتری بتوانند تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند.

وی با بیان این که اکنون 50 درصد رانندگان برون شهری و درون شهری که بالغ بر یک میلیون و 200 هزار نفر و با احتساب خانواده هایشان جمعیتی بالغ بر 3 تا 4 میلیون نفر می شوند، تحت پوشش این بیمه هستند، اظهار کرد: بیمه رانندگان یکی از مهمترین و بهترین اقدامات وزارت رفاه و تامین اجتماعی طی سال های اخیر بوده که باعث شده تا رانندگان به عنوان یک قشر زحمتکش در معرض آسیب دغدغه ای نداشته باشند.