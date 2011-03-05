یزد در کسب عناوین قرآنی جایگاه کشوری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی جمعه شب با حضور در مراسم افتتاحیه سی و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در یزد از نمایشگاه علوم قرآنی بازدید کرد.

در این بازدید که پس از شرکت در بخش پایانی مراسم افتتاحیه این مسابقات انجام گرفت، نماینده مردم اردکان به همراه مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان از بخشهای مختلف این نمایشگاه و غرفه های موسسات قرآنی بازدید کرد.

در این بازدید نماینده مردم اردکان گفت: قرآن کتاب نور و هدایت است و عمل به آموزه های علم آموز انسان ساز آن موجب رستگاری است.

محمدرضا تابش ادامه داد: با وقوع انقلاب اسلامی ایران، قرآن از مهجوریت خارج شد و آموزه های آن در متن جامعه بروز پیدا نمود هرچند تا تحقق جامعه آرمانی و تمام عیار قرآنی فاصله داریم.

وی افزود: ولی همه مسئولان وظیفه دارند تمام مساعی خویش را به کار بندند تا مردم با مبانی و مفاهیم و معارف قرآنی آشنا و عامل به آنها گردند و جامعه طراز قرآنی تحقق عینی پیدا کند.

وی از همه دست اندرکاران این همایش که برای دومین بار پس از انقلاب در استان یزد برگزار می شود تشکر کرد و تشکیل جلسات قرآنی همزمان با این همایش بزرگ در سطح شهرستانهای استان و مراکز آموزشی را اقدامی مناسب ذکر کرد که امید می رود به ترویج بیش از پیش فرهنگ قرآنی در استان دارالعباده یزد بیانجامد.

نماینده مردم اردکان رتبه نامناسب استان یزد در کسب عناوین و موفقیت های قرآنی در سطح کشور را دون شان و جایگاه والای مردم دارالعباده یزد دانست و بر درک معانی و مفاهیم قرآنی و ترویج حفظ و قرائت قرآن کریم در بین مردم استان بخصوص نسل جوان تاکید و حمایت از این امر را وظیفه دینی خود برشمرد.

تابش در حین بازدید از غرفه های مختلف نمایشگاه از هنرمند خطاط و نام آور استان یزد " استاد خرازی" تجلیل کرد و وی را از مفاخر هنر استان یزد دانست و ابراز امیدواری کرد تا مسئولان فرهنگی و هنری استان قدردان هنرمندان ارزنده ای همچون وی باشند.

گفتنی است سی و سومین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم با حضور 341 نفر از ممتازین قرانی سراسر کشور از روز پنج شنبه در یزد آغاز و به مدت 5 روز در سالن همایشهای هلال احمر استان ویژه برادران و همچنین سالن شهید عباسپور شرکت توزیع برق ویژه خواهران بطور همزمان برگزار می شود.